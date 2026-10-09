За даними німецького видання Die Welt, хвилю обурення серед парламентарів викликала інформація про те, що політик перебував у російській столиці 7 жовтня та відвідав один із гіпермаркетів мережі Globus.

Як відреагували в Німеччині на візит Шредера у Москву?

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт схарактеризувала цей візит як чергове нехтування принципами демократичного світу.

Ганьба для Німеччини. Зрада Європи. Ведмежа послуга для миру. Але, на жаль, я вже й не очікувала від нього нічого іншого,

– заявила депутатка від партії "Союз 90/Зелені".

Голова комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн назвала ексканцлера "найнахабнішим пенсіонером Німеччини". Вона звернула увагу на те, що політик систематично пропускає засідання слідчих комісій під приводом вигорання.

Занадто хворий для слідчих комісій (дуже серйозне вигорання), але сил вистачає на добре оплачувані посади в Росії та на святкування дня народження вдома у воєнного злочинця Путіна. Неперевершена ганьба,

– зазначила Штрак-Циммерманн.

Депутат Європарламенту від партії ХДС Денніс Радтке також висловив обурення дійством у російській столиці.

Чудодійне зцілення "а-ля Распутін" у випадку Герхарда Шредера,

– наголосив Радтке, додавши, що політик виявився "достатньо здоровим для Москви, Путіна та свіжої партії рублів".

Нагадаємо, за повідомленням із Кремля, Володимир Путін зустрів свій 74-й день народження у компанії колишнього німецького посадовця. Напередодні поїздки ексканцлер отримав посаду в російській філії мережі Globus, що також викликало критику німецьких економістів.

Герхард Шредер очолював уряд Німеччини з 1998 по 2005 рік і роками співпрацював із російськими енергетичними гігантами. Навіть після початку повномасштабного вторгнення він відмовився дистанціюватися від Кремля, а на початку 2026 року публічно закликав відновити енергетичну співпрацю з Росією.

Як раніше розповідав 24 Канал, Путін намагався просунути Шредера як перемовника для врегулювання війни, однак Україна та європейські держави категорично відкинули цю пропозицію.