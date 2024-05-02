Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, что главы государств планируют даже посетить места детства Эммануэля Макрона. И, вероятно, Макрон будет давить на человеческие точки Си Цзиньпиня, если они у него есть.

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Склонный к диктаторам

Валерий Клочок отметил, что Макрон всегда был склонен к диалогу с диктаторами, ища в этом выгоду для себя.

Он принимал у себя с официальным визитом Путина после того, как тот аннексировал Крым. Поэтому события в отношениях Франции и Китая интересны и могут иметь для Украины как перспективы, так и вызовы,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Он добавил, что речь идет не об угрозах, ведь Китаю очень важно все же восстанавливать экономические связи с Европой, наращивать их и таким образом уменьшать зависимость от США. Даже приход Дональда Трампа к власти для Си Цзиньпина, возможно, окажется более полезным, чем сегодня президентство Джо Байдена. Поэтому визит Си Цзиньпина в Европу можно расценивать как попытку искать себе союзников.

Он еще должен посетить Сербию и Венгрию. Поэтому я бы не недооценивал его государственные визиты в эти страны, потому что можно ожидать риторику поддержки китайской экономики, политики и Китая в целом,

– сказал Валерий Клочок.

В 2023 году в апреле Эммануэль Макрон также провел встречу с Си Цзиньпинем, где обсуждалась идея автономизации Европы. Тогда президент Франции получил за это "на орехи" и от США, и от своих европейских коллег, а теперь тихо молчит по этому поводу и никак не комментирует идеи Макрона с точки зрения невозможности суверенности Европы.

Больше смелых решений

Европа в историческом измерении через десятки лет после завершения Второй мировой войны действительно оказалась перед дилеммой принятия более смелых решений в вопросе укрепления собственной обороноспособности.

Сотрудничество с Китаем на этом этапе может быть полезным и для Европы в выстраивании промышленных экономических связей и потенциала. Это даст ЕС возможность вкладывать больше в оборонную отрасль, ведь никто не ставит под сомнение увеличение расходов на производство оружия и снарядов,

– подчеркнул Клочок.

В Европе пока нет больших экономических возможностей, чтобы тратить так много, как хочет Трамп. Поэтому это сотрудничество может быть взаимовыгодным для Европы и Китая.

Этот визит Си Цзиньпина готовился очень давно, и особенно – Францией. Например, министр иностранных и европейских дел Франции Стефан Сежурне был в Китае с визитом еще в начале апреля. Также часто Францию посещают пекинские дипломаты.

Возможно, это очень громко сказано, но сейчас Пекин рассматривает Париж как одного из стратегических союзников,

– подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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