Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що голови держав планують навіть відвідати місця дитинства Еммануеля Макрона. І, ймовірно, Макрон буде тиснути на людські точки Сі Цзіньпіня, якщо вони в нього є.

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Схильний до диктаторів

Валерій Клочок зазначив, що Макрон завжди був схильний до діалогу з диктаторами, шукаючи в цьому вигоду для себе.

Він приймав у себе з офіційним візитом Путіна після того, як той анексував Крим. Тому події у відносинах Франції і Китаю цікаві і можуть мати для України як перспективи, так і виклики,

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він додав, що йдеться не про загрози, адже Китаю дуже важливо все ж таки відновлювати економічні зв'язки з Європою, нарощувати їх і в такий спосіб зменшувати залежність від США. Навіть прихід Дональда Трампа до влади для Сі Цзіньпіна, можливо, виявиться більш корисним, ніж сьогодні президентство Джо Байдена. Тож візит Сі Цзіньпіна до Європи можна розцінювати як намагання шукати собі союзників.

Він ще має відвідати Сербію та Угорщину. Тож я б не недооцінював його державні візити в ці країни, тому що можна очікувати на риторику підтримки китайської економіки, політики та Китаю загалом,

– сказав Валерій Клочок.

У 2023 році в квітні Еммануель Макрон також провів зустріч із Сі Цзіньпінем, де обговорювалася ідея автономізації Європи. Тоді президент Франції отримав за це "на горіхи" і від США, і від своїх європейських колег, а тепер тихо мовчить з цього приводу і ніяк не коментує ідеї Макрона з погляду неможливості суверенності Європи.

Більше сміливих рішень

Європа в історичному вимірі через десятки років після завершення Другої світової війни дійсно постала перед дилемою ухвалення більш сміливих рішень у питанні зміцнення власної обороноздатності.

Співпраця з Китаєм на цьому етапі може бути корисною і для Європи у вибудуванні промислових економічних зв'язків та потенціалу. Це дасть ЄС можливість вкладати більше в оборонну галузь, адже ніхто не ставить під сумнів збільшення видатків на виробництво зброї та снарядів,

– підкреслив Клочок.

В Європі наразі немає великих економічних можливостей, щоб витрачати так багато, як хоче Трамп. Тому ця співпраця може бути взаємовигідною для Європи і Китаю.

Цей візит Сі Цзіньпіна готувався дуже давно, і особливо – Францією. Наприклад, міністр закордонних і європейських справ Франції Стефан Сежурне був у Китаї з візитом ще на початку квітня. Також часто Францію відвідують пекінські дипломати.

Можливо, це дуже голосно сказано, але зараз Пекін розглядає Париж як одного із стратегічних союзників,

– підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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