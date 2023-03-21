Об этом в эфире 24 Канала заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он добавил, что Китай будет наблюдать за тем, как будет продвигаться украинское контрнаступление.

Смотрите также Тайная миссия Си и три варианта для Путина: что западные СМИ пишут о китайском визите в Москву

Появление Си в Киеве показало бы слабость России

Он сравнил вероятный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Киев с визитом президента США Джо Байдена. Тогда советник американского президента предупредил Кремль за несколько часов до визита, чтобы те ничего не устраивали, потому что это будет иметь серьезные последствия. Если Си Цзиньпин решит посетить Украину, то предупреждение Кремлю будет совсем другое.

"Он повелительным способом скажет Путину, чтобы они тихо сидели и молчали. Динамика общения у них немного другая. Я уверен, что Си здесь будет фактически гарантирована безопасность", – сказал Рашкин.

Как в США оценивают визит Си Цзиньпина в Москву – мнение американского политика: смотреть видео

В то же время, он скептически относится к возможности этой поездки. По его словам, украинский президент и лидер Китая еще даже не провели телефонный разговор, который обычно предшествует официальным визитам.

Рашкин считает появление Си Цзиньпина в Киеве маловероятно, но не невозможно. По его мнению, это определенные дипломатические игры, призванные дать сигнал западным союзникам Украины. Кроме того, такой визит нанесет больше вреда российскому диктатору, чем мы думаем.

"Появление Си в Киеве было бы серьезным заявлением с его стороны и показало бы слабость Путина. Российский диктатор в своих речах постоянно заявляет, что Украины как государства не существует. В это время, официальный визит лидера Китая в якобы не существующую столицу страны, встреча с ее лидером – все это вместе отрицает все путинские тезисы и пропаганду», – объяснил политик.

Украине не стоит идти на переговоры

Юрий Рашкин говорит, что сегодня мирные переговоры ставят как противовес дальнейшей борьбе Украины. Прекращение огня на нынешних позициях позволит России "зализать раны" и вернуться к войне со временем. Поэтому такой вариант событий не выгоден Украине и ее союзникам на Западе.

Чтобы Китай не пытался сделать, переговоры между военным преступником и пострадавшей от его агрессии страной пока выглядят маловероятно, хотя и не невозможно,

– подчеркнул он.

Американский политик сообщил, что сегодня союзники нацелены на то, чтобы помочь Украине в контрнаступлении. За ситуацией будет тщательно наблюдать Китай.

"Если оно (контрнаступление – 24 Канал) не удастся, то "акции" России для Китая вырастут, но если оно будет успешным, то под давлением самого Китая, ВСУ и Запада Россия станет еще большим придатком для Китая, чем сейчас", – отметил Рашкин.

Что известно о визите Си Цзиньпина в Россию