Про це в ефірі 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він додав, що Китай спостерігатиме за тим, як просуватиметься український контрнаступ.

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Поява Сі в Києві показала б слабкість Росії

Він порівняв ймовірний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Києва з візитом президента США Джо Байдена. Тоді радник американського президента попередив Кремль за кілька годин до візиту, щоб ті нічого не влаштовували, бо це матиме серйозні наслідки. Якщо ж Сі Цзіньпін вирішить відвідати Україну, то попередження Кремлю буде зовсім інше.

"Він наказовим способом скаже Путіну, щоб вони тихо сиділи і мовчали. Динаміка спілкування у них трохи інша. Я впевнений, що Сі тут буде фактично гарантована безпека", – сказав Рашкін.

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Водночас він скептично ставиться до можливості цієї поїздки. За його словами український президент та лідер Китаю ще навіть не провели телефонну розмову, яка зазвичай передує офіційним візитам.

Рашкін вважає появу Сі Цзіньпіна в Києві малоймовірно, але не неможливою. На його думку, це певні дипломатичні ігри, які покликані дати сигнал західним союзникам України. Крім цього, такий візит нанесе більше шкоди російському диктатору, ніж ми думаємо.

"Поява Сі в Києві була б серйозною заявою з його боку і показала б слабкість Путіна. Російський диктатор у своїх промовах постійно заявляє, що України як держави не існує. У цей час офіційний візит лідера Китаю в столицю країни, якої нібито не існує, зустріч з її лідером – все це разом заперечує всі путінські тези і пропаганду", – пояснив політик.

Україні не варто йти на переговори

Юрій Рашкін каже, що сьогодні мирні перемовини ставлять як противагу подальшій боротьбі України. Припинення вогню на теперішніх позиціях дозволить Росії "зализати рани" і повернутись до війни згодом. Тому такий варіант подій не вигідний Україні та її союзникам на Заході.

Щоб б Китай не намагався зробити, переговори між військовим злочинцем і країною, яка постраждала від його агресії, наразі виглядають малоймовірно, хоча й не неможливо,

– підкреслив він.

Американський політик повідомив, що сьогодні союзники націлені на те, щоб допомогти Україні в контрнаступі. За ситуацією ретельно спостерігатиме Китай.

"Якщо він (контрнаступ – 24 Канал) не вдасться, то "акції" Росії для Китаю зростуть, але якщо він буде успішний, то під тиском самого Китаю, ЗСУ і Заходу Росія стане ще більшим придатком для Китаю, ніж є зараз", – зазначив Рашкін.

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