Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, этот материал нужно очень внимательно читать. В нем можно увидеть всю китайскую политику. Хотя там есть вещи, противоречащие друг другу, но это сделано специально.

К теме Более 4 часов разговора и "мирный план": все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву

С одной стороны, Китай планирует строить новый двухполярный мир против США. Полюс Китая будет состоять не из него одного, но и с других младших партнеров и вассалов, но не союзников. Эти государства будут находиться в униженном состоянии. России дают роль сырьевого придатка и младшего партнера,

– отметил Рейтерович.

Конечно, публично об этом Китай сейчас не будет говорить. Судя по заявлениям Си и самой компартии, им нужны несколько лет для модернизации армии и улучшения экономики, получившей удар во время коронавирусного кризиса.

Как Китай попытается построить новый двухполярный мир

Как считает Рейтерович, Китай собирается противостоять США через разные третьи страны. Они будут создавать там точки нестабильности, на которые Запад будет вынужден реагировать и отдавать часть ресурсов, которые могли бы направить на противодействие Китаю.

Это очень логичная политика. Они хотят совершить "скачок тигра", но им нужно подготовить поле другими руками. Потому что прямо увязываться не хотят. Поэтому реакция США вполне логична. Они понимают, к чему все идет и как Китай хочет использовать Россию. В роли тарана,

– заметил Рейтерович.

В материале Си видно, что Китай оставил себе так называемый "мостик безопасности", если все пойдет не по плану. Там есть целый абзац, что система международных отношений должна основываться на принципах ООН.

Так, в Китае понимают – если все пойдет не по плану и, условно, Россия начнет разваливаться, то они всегда смогут сказать, что были за территориальную целостность и мир и т.д.

Как Китай собирается использовать Россию: смотрите видео

Как восприняли визит Си в самой России

Рейтерович заметил, что все российские так называемые "интеллектуальные и политические" элиты с большим восторгом писали о визите Си. Они даже мягко утверждали, что России необходимо "лечь" под Китай – это поможет им спастись.

Говорят, что выбора нет. Это позволит спастись и так далее. Захочет ли Китай забирать такую Россию себе и нести ответственность за все, что они делают в Украине и мире… По логике они будут стоять в стороне, держать Россию на коротком поводке, но ее руками будут решать возникающие проблемы и создавать проблемы для других,

– считает Рейтерович.

Си Цзиньпинь уехал в Москву: коротко