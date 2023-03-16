Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает крайне небезопасным для Китая объединить в определенный союз токсичные страны, в частности Россию. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, такое решение является токсичным для самого Пекина и уменьшает его поле для маневра.

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Намерен затянуть войну

Он отметил, что в настоящее время Китай ищет свое место глобального игрока. Ведь пока он является экономически глобальным игроком. Но на политические процессы КНР влияет не столь мощно, как того желает.

Сегодня Китай обладает окном возможностей для того, чтобы заменить Россию в глобальной игре. Но для этого Пекину нужно понять, как он должен вести себя,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

По его словам, Си Цзиньпину нужно посмотреть, в каком психологическом состоянии находится российское общество.

Китай намерен затянуть эту войну. Он хочет, чтобы она продолжалась, пока Пекин будет искать торговую площадку,

– подчеркнул он.

Подоляк предположил, что визит Си Цзиньпина в Москву – это в определенной степени "зондаж", сможет ли Китай взять под контроль Россию.

"Си Цзиньпин хочет посмотреть, монолитны ли российские элиты, или расколоты. Посмотреть на Путина, полностью ли он уничтожен психологически. И понять, сможет ли Китай затянуть войну на время, пока не наработает торговую площадку, на которой он будет доминировать", – подчеркнул собеседник.

Михаил Подоляк о целях визита Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео

Стратегические преимущества Китая

Подоляк отметил, что глава Китая делает демонстративный шаг для того, чтобы психологически поднажать на Россию.

Визит Си Цзиньпина должен дать определенную морализацию ультрапатриотическим кругам в России, которые должны определенное время кричать: "Смотрите, нас поддерживают. Давайте дальше воевать",

– считает советник главы ОП.

Он отметил, что Китай прагматично относится к разработке новой платформы, которая позволит ему взять на себя функции глобального игрока. А также к созданию логистической траектории до финала войны, чтобы Китай получил стратегические преимущества.

"Важно, что среди стратегических преимуществ есть интересы Казахстана, потому что это для Китая важно с торговой точки зрения. Но в стратегических инициативах Китая точно не будут присутствовать интересы России и Беларуси", – убежден Михаил Подоляк.

Отношения Китая и России: важное