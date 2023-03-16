Проте радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає вкрай небезпечним для Китаю об'єднати в певний союз токсичні країни, зокрема Росію. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, таке рішення є токсичним для самого Пекіну і зменшує його поле для маневру.

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Має намір затягнути війну

Він зазначив, що зараз Китай шукає своє місце глобального гравця. Адже поки він є економічним глобальним гравцем. Але на політичні процеси КНР впливає не так потужно, як бажає.

Сьогодні Китай має вікно можливостей для того, щоб замінити Росію в глобальній грі. Але для цього Пекіну потрібно зрозуміти, як він має поводитись,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

За його словами, Сі Цзіньпіну треба подивитись, в якому психологічному стані перебуває російське суспільство.

Китай має намір затягнути цю війну. Він хоче, щоб вона певний час тривала, поки Пекін шукатиме торговельний майданчик,

– наголосив він.

Подоляк припустив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви – це певною мірою "зондаж", чи зможе Китай взяти під контроль Росію.

"Сі Цзіньпін хоче подивитись, чи монолітні російські еліти, чи розколоті. Подивитись на Путіна, чи повністю він знищений психологічно. І зрозуміти, чи зможе Китай затягнути війну на певний час, поки не напрацює торговельний майданчик, на якому він буде домінувати", – підкреслив співрозмовник.

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Стратегічні переваги Китаю

Подоляк зауважив, що глава Китаю робить демонстративний крок, для того, щоб психологічно підтиснути на Росію.

Візит Сі Цзіньпіна має дати певну моралізацію ультрапатріотичним колам в Росії, які мають певний час кричати: "Дивіться, нас підтримують. Давайте далі воювати",

– вважає радник голови ОП.

Він відзначив, що Китай прагматично ставиться до напрацювання нової платформи, яка дозволить йому перебрати на себе функції глобального гравця. А також до створення логістичної траєкторії до фіналу війни, аби Китай отримав стратегічні переваги.

"Важливо, що серед стратегічних переваг є інтереси Казахстану, тому що це для Китаю важливо з торговельної точки зору. Але у стратегічних ініціативах Китаю точно не будуть присутні інтереси Росії та Білорусі", – переконаний Михайло Подоляк.

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