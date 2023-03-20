Россия сейчас – колония Китая: будет ли Пекин поставлять оружие Москве в большом количестве

Глава КНР Си Цзиньпин приехал с визитом к диктатору Владимиру Путину в Москву. Вероятно, что они будут обсуждать вопросы поставки китайского оружия в Россию.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его мнению, Путин будет пытаться договориться о поставках китайского оружия. В ответ он может предложить не деньги, а нечто другое.

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Будет ли Китай поставлять оружие для России

Как отметил Гетьман, очень сомнительно, что Китаю действительно будут интересны деньги в обмен на собственное оружие. Здесь речь может идти об энергоресурсах и не только.

Это могут быть энергоресурсы. Хотя Китай уже сейчас получает их практически даром. Вероятно, они будут говорить о каких-то территориях. Или даже речь может идти о возможности пользоваться "ядерной триадой" России в случае необходимости. Хотя непонятно, в каком она состоянии,

– предположил Гетман.

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В целом, по мнению Гетьмана, сотрудничество Китая с Россией будет до того момента, пока Пекину будет это выгодно. Сейчас Россия фактически колония. Оттуда вывозят энергоресурсы, а привозят китайские товары. Однако Пекин все равно будет осторожен в поставках оружия.

Как считает Гетьман, Китай действительно может передать России снаряды и патроны в ограниченных количествах. Но передачи современного оружия не будет. Пекин отдает себе отчет, что Россия может проиграть войну в Украине. А быть на стороне неудачников – плохая ситуация для Китая.

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