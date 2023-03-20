Россия сейчас – колония Китая: будет ли Пекин поставлять оружие Москве в большом количестве
Глава КНР Си Цзиньпин приехал с визитом к диктатору Владимиру Путину в Москву. Вероятно, что они будут обсуждать вопросы поставки китайского оружия в Россию.
Об этом в эфире 24 Канала заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его мнению, Путин будет пытаться договориться о поставках китайского оружия. В ответ он может предложить не деньги, а нечто другое.
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Будет ли Китай поставлять оружие для России
Как отметил Гетьман, очень сомнительно, что Китаю действительно будут интересны деньги в обмен на собственное оружие. Здесь речь может идти об энергоресурсах и не только.
Это могут быть энергоресурсы. Хотя Китай уже сейчас получает их практически даром. Вероятно, они будут говорить о каких-то территориях. Или даже речь может идти о возможности пользоваться "ядерной триадой" России в случае необходимости. Хотя непонятно, в каком она состоянии,
– предположил Гетман.
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В целом, по мнению Гетьмана, сотрудничество Китая с Россией будет до того момента, пока Пекину будет это выгодно. Сейчас Россия фактически колония. Оттуда вывозят энергоресурсы, а привозят китайские товары. Однако Пекин все равно будет осторожен в поставках оружия.
Как считает Гетьман, Китай действительно может передать России снаряды и патроны в ограниченных количествах. Но передачи современного оружия не будет. Пекин отдает себе отчет, что Россия может проиграть войну в Украине. А быть на стороне неудачников – плохая ситуация для Китая.
Визит Си Цзиньпиня в Россию: коротко
- 20 марта глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию. У них уже была неформальная встреча. Официальные переговоры должны пройти 21 марта.
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что уже были единичные поставки оружия из Китая в Россию. И это не только товары двойного назначения.
- Западные СМИ писали, что Си Цзиньпин поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Россию.