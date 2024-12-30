У Зеленского сделали заявление о визите Сибиги в Сирию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МИД Андрею Сибиге поехать в Сирию и встретиться с новым лидером. Чиновники обсудили некоторые чувствительные вопросы, в том числе и политические.

Об этом 24 Каналу сообщили в Офисе Президента. Украинская делегация поехала в Сирию 30 декабря. Андрей Сибига уже провел разговор с фактическим лидером Сирии и главой движения "Хаят Тахрир аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа.

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Визит в Сирию происходит по поручению Зеленского

Подробности о встрече Андрея Сибиги с лидером Сирии позже предоставит Министерство иностранных дел. Поездку украинской делегации инициировал Владимир Зеленский. Сейчас президент ждет отчета о визите и переговорах от главы МИД.

Это идея президента сейчас активизировать контакты: направили в Сирию продовольствие, первую партию, и будут еще (отправлять – 24 Канал) в рамках программы "Зерно из Украины",

– рассказал Дмитрий Литвин, советник президента с коммуникаций.

Также с Ахмедом аль-Шараа удалось обсудить некоторые другие вопросы, в частности, касающиеся политики.

Напомним, в рамках программы "Зерно из Украины" в Сирию уже отправили 500 тонн пшеничной муки. По словам Президента Украины, муку получат 33 250 семей, или 167 тысяч человек. Каждый пакет из гуманитарного груза весит 15 килограммов.