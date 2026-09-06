Россия заинтересована в этом: какие договоренности возможны после приезда Виткоффа и Кушнера

Вчера, 5 сентября, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, где провели встречу с Владимиром Путиным. Этот визит может стать началом нового переговорного процесса. Хотя в ближайшее время не стоит ожидать заключения общего соглашения о прекращении войны, определенные секторальные договоренности вполне реальны.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, какие именно направления прекращения огня сейчас обсуждаются дипломатами. По его словам, в сентябре начинается раунд консультаций, который во второй половине месяца может дать первые промежуточные результаты.

Возможные договоренности после приезда Виткоффа и Кушнера

Чаленко отметил, что сейчас речь идет прежде всего о секторальном режиме прекращения огня. В частности, обсуждаются вопросы безопасности в Черном море и возможное энергетическое перемирие.

Что касается энергетического перемирия, я убежден, что Россия заинтересована. Учитывая, что сегодня россияне не нашли способа, как бороться с нашими атаками по российским НПЗ, а также мы же понимаем, что дальше мы будем все больше наносить удары по их ТЭС и ТЭЦ,

– отметил он.

Между тем в вопросе Черного моря у Москвы также есть собственные бизнес-интересы. Речь идет о возобновлении полноценной работы порта Новороссийск, отгрузке нефти и терминалах по экспорту зерна на мировой рынок.

"То есть в этом аспекте много именно бизнес-интересов. Поэтому я и вижу эти два направления, которые вполне могли бы сыграть свою роль", – сказал политолог.

В то же время политолог предостерег от излишнего оптимизма, ведь любое согласие Кремля на секторальное перемирие будет носить исключительно тактический характер. Для российского диктатора это возможность решить собственные проблемы перед зимой.

Для Путина сейчас наиболее вероятный вариант – это пойти осенью на такое энергетическое перемирие, накопить ресурсы, а затем, уже после выборов в Конгресс, когда Трампу такая политическая помощь уже не понадобится, ближе к зиме нарушить соответствующее перемирие и прибегнуть к той же самой тактике, как мы видели в прошлом отопительном сезоне,

– подчеркнул он.

По словам политолога, команда Трампа будет пытаться преподнести любые секторальные договоренности как свою большую дипломатическую победу. Однако реальный срок для согласования общих рамок завершения войны сдвигается уже на следующий год.

Чаленко рассказал, что будет после визита Виткоффа и Кушнера: смотрите видео

Добавим, что после встречи со спецпосланцами российский диктатор сообщил, что "подобные контакты всегда идут на пользу". Между тем, по сообщению российских СМИ, Виткофф назвал общение с президентом России одним из лучших и самых запоминающихся моментов в своей жизни.