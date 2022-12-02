Лидер Казахстана после выборов поехал в Москву: Пионтковский заметил важную деталь

Недавно президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев впервые после официального переизбрания посетил Москву. Предполагают, что речь могла идти об энергетических вопросах и так называемом тройственном союзе – Узбекистан, Казахстан и Россия.

Однако это – ерунда. Путину уже не осталось никаких ОДКБ, о других образованиях говорить не приходится. У россиян всегда было нездоровое пристрастие к созданию всевозможных союзов. Украину также пытались затащить в них еще при Кучме и Януковиче. Об этом 24 каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

Обратите внимание Токаев заручился поддержкой Си Цзиньпина и Эрдогана, чтобы отстраниться от Путина, – WP

Токаев – выдающийся дипломат

Примечательно, что после визита в Москву казахский лидер сразу поехал в Париж, где его встретил Эммануэль Макрон, и лидеры обсуждали более интересные энергетические планы. Российский публицист акцентирует, что Токаев является исключительно образованной личностью. Он владеет русским, казахским, английским, французским и китайским языками. Все заметили, какой непринужденной была его беседа с Макроном. А по образованию он китаист, добавляет Пионтковский, поэтому с Си Цзиньпинем у него давно сложились отношения.

Он – опытный человек. Вежливый, но жесткий. Сейчас многие на постсоветском пространстве стали смелыми – после выдающихся побед украинской армии на поле боя. А он еще в июне на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге отхлестал Путина по щекам. На глазах всего мира международник Токаев объяснял диктатору, почему не будет признавать псевдореспублики,

– заметил Андрей Пионтковский.

Как отмечает публицист, Токаев действительно выдающийся дипломат, который одним из первых на постсоветском пространстве начал ставить кремлевского диктатора на место. Впрочем, некоторые ритуалы еще сохраняет.

"Дипломатия есть дипломатия. Та же украинская дипломатия сознательно не разрывает отношения с Лукашенко, зная о нем все", – резюмировал Пионтковский.

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