Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов. По его словам, понятно, что на данный момент перспектива визита Дональда Трампа в Украину крайне отдалена.

В каком случае Трамп может приехать в Украину?

По мнению Богданова, Трамп может приехать в Украину только в том случае, если будет уверен, что здесь безопасно. Также это возможно в том случае, когда мир будет действительно близок. Тогда он вполне может прибыть в Киев и повесить себе "медаль мира".

Мы помним историю, когда Трамп прятался в фургоне с едой после саммита НАТО. Он сел на запасной самолет, опасаясь, что основной могут взорвать. При этом он даже не предупредил экипаж самолета, который улетел без него. Думаю, это хорошо характеризует Трампа. В этом смысле он похож на Путина,

– отметил Богданов.

При этом, к счастью, у Трампа нет такой власти, как у Путина. Ведь Соединенные Штаты – демократическая страна. Однако в плане трусости Трамп очень похож на российского диктатора. Но на это есть и объективные причины, ведь он пережил покушение во время предвыборной кампании.

Может ли Трамп приехать в Украину: смотрите видео 24 Канала