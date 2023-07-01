Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он считает, что тема ядерного шантажа России была одной из приоритетных во время встречи.
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"Вопрос ядерной безопасности был однозначно одним из приоритетных для американского высокопоставленного чиновника. Но самое главное – мы услышали накануне визита и во время него, что мы продолжим продвигаться при любых условиях и не будем отказываться от наших территорий ", – отметил Кузан.
Запад не забывает об Украине
"То, что глава ЦРУ сам должен был приехать в Украину, свидетельствует о том, что мы стоим на пороге действительно важных событий. О каких именно событиях – мы узнаем вскоре", – подчеркнул Кузан.
Внимание западных стран к войне в Украине не угасает. Вопрос здесь не только в военной помощи, но и в более глубоких разведывательных вещах, нуждающихся в непосредственном участии главы ЦРУ.
Оружие и техника для Украины: последние новости
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