Экономист из США Марк Тот в эфире 24 Канала отметил, что самолет, который приземлился в Москве, действительно принадлежит компании, которую контролирует Стив Уиткофф. Поскольку он является специальным посланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке, это может касаться не Украины, а Ирана.

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Я так подозреваю, но не могу знать точно. Однако думаю, что это больше связано с Ираном и тем, чего Трамп пытается там достичь. Буквально на днях в Тегеране заявили, что не собираются вести переговоры с Трампом,

– сказал Марк Тот.

Он добавил, что возможный визит Стива Уиткоффа к Владимиру Путину или к министру иностранных дел Сергею Лаврову мог бы быть связан с таким посланием: "В ваших интересах заставить Иран поговорить с нами, потому что мы серьезно настроены положить конец ядерной программе Ирана".

Интересно! Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 11 февраля в Москве три часа встречался с Путиным. Ранее он играл ключевую роль в перемирии между Израилем и ХАМАС.

Марк Тот заявил, что именно поэтому он не уверен, что визит спецпредставителя касается Украины, а не Ирана.