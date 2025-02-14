Економіст зі США Марк Тот в ефірі 24 Каналу зазначив, що літак, який приземлився в Москві, дійсно належить компанії, яку контролює Стів Віткофф. Оскільки він є спеціальним посланником Дональда Трампа на Близькому Сході, це може стосуватися не України, а Ірану.

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Я так підозрюю, але не можу знати точно. Проте гадаю, що це більше пов'язано з Іраном і тим, чого Трамп намагається там досягти. Буквально днями в Тегерані заявили, що не збираються вести переговори з Трампом,

– сказав Марк Тот.

Він додав, що можливий візит Стіва Віткоффа до Владіміра Путіна або до міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова міг би бути пов'язаний із таким посланням: "У ваших інтересах змусити Іран поговорити з нами, тому що ми серйозно налаштовані покласти край ядерній програмі Ірану".

Цікаво! Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф 11 лютого в Москві три години зустрічався з Путіним. Раніше він відігравав ключову роль у перемир'ї між Ізраїлем і ХАМАС.

Марк Тот заявив, що саме тому він не впевнений, що візит спецпредставника стосується України, а не Ірану.