Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса на заході "Ніч інновацій", організованому на полях Мюнхенської безпекової конференції, напередодні офіційного відкриття форуму, яку цитує Укрінформ.

Цікаво Таємна місія друга Трампа: хто такий Стів Віткофф і про що говорив з Путіним 3 години у Москві

"Путін залишатиметься загрозою"

Пісторіус вважає, що Трамп прагне швидкої мирної угоди між Росією та Україною. Для цього адміністрація президента США шукає різні шляхи для припинення війни. Однак Пісторіус схиляється до думки, що навіть після укладання мирної угоди, Європа однаково буде під загрозою, адже Путін продовжуватиме провокувати країни Заходу.

Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту,

– вважає очільник Міноборони Німеччини.

Міністр додає, що нині країни потребують сильної інноваційної бази військових технологій. Пісторіус вважає, що мир у Європі можна забезпечити лише з позицій сили, адже українські військові показали, наскільки є важливими технологічні інновації в умовах сучасної війни. При цьому, за словами Пісторіуса, розвиток нових технологій на війні вимірюється "не роками, а місяцями й тижнями", адже це питання життя та смерті.

Наразі міністр оборони вважає, що найважливішими для майбутнього технологічного війська є штучний інтелект, квантові технології, дрони та кібербезпека.

"Жодна майбутня мирна угода не може бути досягнута без включення України. І будь-яка угода, яка виключає Європу, також не спрацює", – резюмував міністр оборони Німеччини.