Американистка разобрала скрытые мотивы визита Виткоффа и Кушнера

Спецпредставители Трампа наконец-то прибыли в Украину. Киеву важно наладить контакты именно с Джаредом Кушнером, который является зятем президента США.

Такое мнение высказала 24 Каналу политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филипенко. Сейчас чрезвычайно важно наладить контакты именно с Кушнером. С Виткоффом это тоже важно, но это уже несколько другая история.

Почему Кушнер важен?

По словам Филипенко, Виткофф регулярно попадает в странные ситуации во время поездок в Россию. То его фотографируют с чебуреком; то он рассказывает о прекрасных беседах с Путиным; то говорит о картинах.

Все эти моменты и привели к саммиту на Аляске. Судя по всему, Виткоффа обманули. Ему рассказали что-то такое, что впоследствии Трамп согласился на саммит и даже красную дорожку там стелили для Путина. Потом американцы с негативом все это вспоминали. Весь саммит состоялся после того, как Виткофф либо что-то неправильно понял, либо ему специально так сказали,

– отметила Филипенко.

Почему ожидать от визита Виткоффа и Кушнера в Украину: смотрите видео 24 Канала

Кушнер – это несколько иная история. Он не только входит в семью Дональда Трампа, но и имеет тесные связи со странами Персидского залива. Его инвестиционная компания Affinity Partners распоряжается миллиардами долларов вложений из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и т. д. Это даже может стать шансом для Украины наладить более прочные отношения с этими странами.

Инвестиционная компания решает, куда вкладывать деньги, чтобы они и дальше приносили доход. Возможно, страны Персидского залива заинтересованы в украинских технологиях. Или здесь есть другие дополнительные возможности для обсуждения. Москва также постоянно пытается проникнуть в Белый дом через деньги и бизнес,

– сказала Филипенко.