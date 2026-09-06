Таку думку 24 Каналу висловила політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко. Зараз надзвичайно важливо налагодити контакти саме з Кушнером. З Віткоффом також важливо, але це вже дещо інша історія.

Чим важливий Кушнер?

За словами Філіпенко, Віткофф регулярно втрапляє в дивні ситуації під час поїздок до Росії. То його фотографують з чебуреком; то він розповідає про прекрасні розмови з Путіним; то говорить про картини.

Всі такі моменти і призвели до саміту в Алясці. Судячи з усього, Віткоффа надурили. Йому щось таке розповіли, що згодом Трамп погодився на саміт та навіть червону доріжку там стелили для Путіна. Потім американці з негативом все це згадували. Увесь саміт стався після того, як Віткофф або неправильно щось зрозумів, або йому спеціально так сказали,

– зауважила Філіпенко.

Чого очікувати від візиту Віткоффа та Кушнера до України: дивіться відео 24 Каналу

Кушнер – дещо інша історія. Він не лише перебуває в сім'ї Дональда Трампа, але є близьким до країн Перської затоки. Його інвестиційна компанія Affinity Partners розпоряджається мільярдами доларів внесків від Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару тощо. Це навіть може бути шанс для України налагодити міцніші відносини з цими країнами.

Інвестиційна компанія вирішує, куди вкладати гроші, щоб вони й надалі росли. Можливо, країни Перської затоки зацікавлені в українських технологіях. Або тут є інші додаткові можливості для обговорення. Москва також намагається увесь час доступатися до Білого дому через гроші та бізнес,

– сказала Філіпенко.