Виткофф и Кушнер покинули Украину на спецпоезде: что им пожелали на прощание

Государственный перевозчик успешно обеспечил перевозку специальных посланников Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера во время их визита в Киев 6 сентября 2026 года. Они уже покинули украинскую столицу.

А на прощание услышали важное пожелание. Об этом Укрзализныця сообщила в социальных сетях, как отметил 24 Канал.

Виткофф и Кушнер покинули Киев: какие пожелания выразила им Укрзализныця?

Железнодорожники официально поблагодарили американских переговорщиков, специальных представителей президента США Дональда Трампа, за визит в Киев – первый для Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. А на прощание передали от всего коллектива пожелание как можно скорее вернуться.

И, конечно, желательно при этом расширять географию путешествий по Украине – чтобы спокойные выходные стали возможными и в других украинских городах. Отметим, что Виткофф и Кушнер отправились из столицы Украины тем же специальным поездом "Экспресс Мира".



Виткофф и Кушнер отправляются из столицы Украины на поезде / Фото Укрзализныци

Сначала предполагалось, что американская делегация прибудет в Киев самолетом, однако российские удары по киевским аэропортам "Жуляны" и "Борисполь", нанесенные накануне, 4 сентября, заставили изменить логистику на более привычную в последнее время. Поэтому из соображений максимальной безопасности спецпосланцы воспользовались железнодорожным транспортом, отправившись из польского города Жешув. Туда они, очевидно, и вернутся.

Добавим, что этот визит состоялся сразу после трехчасовых переговоров Виткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным в Москве, которые прошли 5 сентября. Ради безопасности участников переговоров украинская и российская стороны достигли джентльменской договоренности о взаимном трехдневном прекращении ударов по столицам, однако Россия, в очередной раз подтверждая свою ненадежность, продолжила интенсивные обстрелы других регионов Украины.