Россияне не хотели, чтобы окружение Трампа проводило исторические экскурсии в Киеве, – BBC

В воскресенье, 6 сентября, Киев посетили Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Специальным посланникам американского президента провели экскурсию по Софийскому собору.

В Москве были категорически против такой инициативы. Об этом сообщает украинская служба BBC.

Что известно о приезде американских делегатов?

Стив Виткофф и Джаред Кушнер по приглашению украинской стороны посетили Софию Киевскую. Американским делегатам провели небольшую экскурсию по собору.

Украинская служба BBC News, ссылаясь на свои источники, отметила, что россияне были против того, чтобы в Киеве американским спецпосланникам проводили подобные исторические экскурсии.

Обратите внимание! Софийский собор построен в первой половине XI века. Он играл важную роль не только в религиозной, но и в культурно-политической жизни столицы Киевской Руси. Построил собор киевский князь Ярослав Мудрый. Святыня считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Офисе Президента распространили видео, на котором видно, что Виткоффу и Кушнеру понравился такой формат. Также на нем заметно, что Зеленский проводил больше времени с зятем Дональда Трампа.

Так получилось органично, потому что по своему типажу Кушнер и Зеленский похожи. У Кушнера всегда с собой куча всяких бумажек, карт, планов, он прагматичен. А Виткофф больше похож на Давида, потому что у него подход примерно такой: "Давайте сядем в ресторане, поужинаем и поговорим",

– рассказал СМИ один из осведомленных собеседников.

Однако на видео, которое опубликовала ОП, спецпредставитель США на Ближнем Востоке во время экскурсии больше общался с Кириллом Будановым.

Отметим, что Стив Виткофф выразил уверенность в том, что после переговоров в Киеве ситуацию удастся разрешить положительно. В то же время Джаред Кушнер считает, что следует вернуться к трехстороннему формату переговоров.