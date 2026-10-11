Специальные представители президента США Дональда Трампа планируют совершить очередной визит в Москву. Ожидается, что делегаты прибудут в российскую столицу в течение двух недель.

Точной даты прибытия американских представителей пока нет. Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на собственные источники

Что известно о возможном визите?

В пятницу, 9 октября, американский президент провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В воскресенье, 11 октября, пропагандистские СМИ заявили, что в ближайшее время в Москву могут приехать Виткофф и Кушнер.

Такая вероятность действительно существует, детали будут согласованы,

– отметил один из собеседников.

В то же время Дональд Трамп не ответил на вопросы журналистов о возможном визите своих спецпредставителей. Американский лидер заявил, что Россия хотела бы заключить соглашение и обвинила лично Зеленского в срыве договоренностей.

Президент США заявил, что российский диктатор хотел завершить войну. Американский лидер добавил, что Зеленский должен подписать мирное соглашение еще 2 года назад.

Отметим, что 9 октября Путин и Трамп договорились о частичном ослаблении санкций. В частности, президент США поручил Министерству финансов выдать временную лицензию, которая позволит России поставить на рынок миллион тонн дизельного топлива.

Накануне в Майами состоялись широкие консультации с участием представителей США, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Украины и НАТО. Стив Виткофф рассказал, что стороны искали пути деэскалации и завершения войны до начала зимы.

Участники встречи сосредоточились на подготовке к холодам, стабильности энергосистемы и бесперебойном экспорте зерна. Особое внимание уделили гарантиям безопасности для защиты Украины и Европы от новых войн, а также послевоенному восстановлению и вступлению в Евросоюз.

Напомним, The New York Times писала, что параллельно с мирными инициативами США и Россия обсуждали нефтяное соглашение в отношении активов компании "Лукойл".