Политолог Петр Олещук сообщил 24 Каналу, что приезд американских переговорщиков в украинскую столицу свидетельствовал о серьезном сдвиге в сознании американской стороны. Вашингтон наконец признал, что любые переговоры о будущем нашего государства невозможны без непосредственного согласования позиций с Киевом.

Почему визит Виткоффа и Кушнера изменил риторику США?

Эксперт отметил, что ключевым итогом визита стало отсутствие громких и односторонних заявлений со стороны Дональда Трампа после возвращения его посланников в США. Ранее американская сторона неоднократно повторяла сугубо российские нарративы.

Соответственно, опять же, Виткофф и Кушнер приехали в Вашингтон, и мы не услышали заявлений Трампа о том, что вот они там принесли прекрасный мир, Путин хочет мира, у Путина есть интересные предложения, Украина не хочет мира и так далее. То есть на этот раз не было воспроизведения чисто российской повестки дня,
– подчеркнул политолог.

По словам Олещука, движение к сбалансированности позиции американской стороны возникло не на пустом месте. Это стало результатом системной работы украинской дипломатии, которая объясняла Вашингтону необходимость выслушивать обе стороны.

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Анализируя заявления американских дипломатов о взаимовыгодности мира и экономического сотрудничества, Петр Олещук обратил внимание на фундаментальную ошибку Вашингтона. Команда Трампа до сих пор пытается воспринимать российского диктатора как бизнесмена, которому можно предложить деньги в обмен на прекращение войны.

Они торгуются не с бизнесменом, а с вождем тоталитарной секты, который уверен, что он несет спасение человечеству и что-то там Царство Божие на земле. Эти постоянные предложения американцев: "а давайте что-то там вместе построим", "торговать выгоднее, чем воевать" – все это бессмысленно,
– подчеркнул Олещук.

Эксперт подытожил, что территориальные требования Кремля являются лишь попыткой рационализировать захватнические цели. На самом же деле фундаментальной причиной войны для России остается сам факт существования независимого украинского государства.