Есть новые идеи для мира: эксклюзивные подробности первого визита Виткоффа и Кушнера в Киев

Визит специальных представителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера подходит к концу. Сделаны первые шаги по возобновлению переговорного процесса, но пока конкретных деталей мало.

Как рассказала ведущая 24 Канала София Назаренко, Украина почти год ждала приезда спецпредставителей Трампа. В то же время пока трудно говорить о каких-либо конкретных деталях переговоров и окончании войны. Однако процесс движется вперед.

Каким был визит Виткоффа и Кушнера в Украину?

Виткофф и Кушнер прибыли в Киев из Польши на поезде. День начался с ланча, где они сообщили подробности встречи с диктатором Путиным. Затем состоялись двусторонние переговоры между украинской и американской командами. Все завершилось третьим "раундом", в котором участвовали европейские советники из Франции, Германии и Великобритании.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона озвучила новые идеи о том, как двигаться в направлении мира. Встреча точно прошла не зря. Однако сейчас нужно время, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

Когда закончится война?

Журналисты спросили Джареда Кушнера, возможно ли завершение боевых действий уже к этой зиме. Он был чрезвычайно осторожен в ответе.

Тут трудно сказать. Прогресс будет, когда будут встречи и диалог. Сейчас мы работаем достаточно интенсивно. Важно не прекращать эту работу. Сейчас мы будем общаться также с партнерами из Европы. Будем пытаться проработать пути, чтобы двигаться дальше и добиваться прогресса,

– сказал Кушнер.

Одно из главных требований российского диктатора Путина остается неизменным – полный вывод Сил обороны из Донбасса. Украина же не собирается идти на ультиматумы врага и сдавать свою территорию. Президент Зеленский подчеркнул, что сегодня наше государство имеет сильную армию и сильную позицию на переговорах.

Как будут продолжаться мирные переговоры – не сообщалось. Сначала украинская команда должна обсудить все внутри. А уже дальше будут анонсы и подробности для прессы о том, что ожидать,

– резюмировала ведущая 24 Канала.

Добавим, что Владимир Зеленский заявил, что Россия изменила тактику обстрелов в последнее время. Враг все чаще использует реактивные "Шахеды". Уже несколько десятков компаний работают над решением против этих беспилотников. И уже есть конкретные результаты.