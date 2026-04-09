После Пасхи найдем дату, – Зеленский о визите Кушнера и Уиткоффа в Украину и переговорах
- Владимир Зеленский отметил, что визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину, вероятно, состоится после Пасхальных праздников.
- Президент Украины сообщил, что пока не знает об их планах, но они могут быть заняты переговорами по Ирану перед визитом.
Владимир Зеленский высказался относительно потенциального визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украинский лидер подчеркнул, что дату для этой поездки, скорее всего, согласуют после Пасхальных праздников.
Об этом президент Украины заявил во время Конгресса местных и региональных советов, передают "Новости.LIVE".
Что сказал Зеленский о приезде Уиткоффа и Кушнера в Украину?
Владимир Зеленский отметил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, могут осуществить визит в Украину уже после Пасхальных праздников.
Открыто было сказано, что после Пасхальных праздников найдем ту или иную дату, и, наверное, они приедут,
– сказал украинский лидер.
По словам президента, пока он не знает о планах спецпредставителя президента США и зятя Дональда Трампа. Однако на выходных они, вероятно, будут заниматься переговорами по Ирану, а затем – по Украине.
Что известно о потенциальном визите Кушнера и Уиткоффа?
4 апреля Кирилл Буданов сообщил о вероятном приезде представителей Дональда Трампа в Украину. По словам главы Офиса Президента, это может произойти после православной Пасхи, которая приходится на 12 апреля.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий, в свою очередь, отметил, что приглашение спецпредставителей США в Киев остается актуальным, и Украина будет рада их принять. В то же время, по словам Тихого, появились новые возможности для укрепления документа о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее Владимир Зеленский приглашал американских переговорщиков приехать в Киев. Однако точных сроков не называл.