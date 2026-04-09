После Пасхи найдем дату, – Зеленский о визите Кушнера и Уиткоффа в Украину и переговорах

Владимир Зеленский высказался относительно потенциального визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украинский лидер подчеркнул, что дату для этой поездки, скорее всего, согласуют после Пасхальных праздников.

Об этом президент Украины заявил во время Конгресса местных и региональных советов, передают "Новости.LIVE".

Что сказал Зеленский о приезде Уиткоффа и Кушнера в Украину?

Владимир Зеленский отметил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, могут осуществить визит в Украину уже после Пасхальных праздников.

Открыто было сказано, что после Пасхальных праздников найдем ту или иную дату, и, наверное, они приедут,

– сказал украинский лидер.

По словам президента, пока он не знает о планах спецпредставителя президента США и зятя Дональда Трампа. Однако на выходных они, вероятно, будут заниматься переговорами по Ирану, а затем – по Украине.

