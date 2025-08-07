Россия пытается спровоцировать "раскол" в администрации Дональда Трампа на фоне его заявлений о новых санкциях. Кремль использовал визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа, чтобы представить его как рационального участника двусторонних переговоров и отодвинуть инициативу президента США на второй план.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как Кремль мог воспользоваться визитом Виткоффа?

Аналитики отметили, что российские государственные СМИ и прокремлевские издания активно распространяли заявления депутатов госдумы России, в которых спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф представал как рациональный участник американо-российских переговоров, а Трамп – как иррациональный.

В частности, депутат Григорий Карасин 4 августа выразил надежду, что результаты встречи Виткоффа с Путиным будут "конкретными, а не эмоциональными, как последние заявления Трампа". Эту фразу российские медиа напомнили и преувеличили во время освещения визита американца в Москву 6 августа.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам госдумы Алексей Чепа предположил, что Трамп якобы направил Виткоффа в Москву для "смягчения напряженности" после недавних "ультиматумов", согласно которым Россия должна прекратить войну или подвергнется санкциям США. По его мнению, такое смягчение может негативно сказаться на имидже администрации Трампа.

Тем временем российский миллионер и член Совета по правам человека в Кремле Александр Коц обвинил Трампа в "раздаче" ежедневных ультиматумов. Он также заявил, что после встречи с Путиным Виткофф передаст американскому президенту предложение, которое тот "воспримет как маленькую победу".

В ISW отметили, что Кремль часто пытается посеять разногласия между Украиной и ее союзниками, а также между США и Европой в рамках более широких усилий по сдерживанию поддержки Киева. Аналитики предполагают, что на этот раз Кремль использует аналогичную информационную тактику против администрации Трампа, чтобы подорвать американские усилия по давлению на Путина, чтобы заставить его начать содержательные переговоры о прекращении войны.

"Кремль также, вероятно, стремится принудить США к односторонним уступкам по войне, включая содействие заключению американо-российских экономических соглашений в пользу России без заявленных Трампом предварительных условий прекращения огня и переговоров о прочном мире", – резюмировали в ISW.