Зачем на самом деле Уиткофф направляется в Россию?

Как известно, Стив Уиткофф должен был быть в Москве уже сегодня, 4 августа. Однако самолет чиновника вернулся в Соединенные Штаты после его визита на Ближний Восток. Об этом отмечает Виталий Портников, передает 24 Канал.

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В Вашингтоне утверждают, что это руководители самой России желают видеть Виткоффа в российской столице. Со стороны Кремля подтверждения такой заинтересованности нет. Однако, очевидно, что именно американская администрация хотела бы уговорить президента России пойти на уступки по завершению украинской войны накануне введения новых санкций.

И даже не потому, что Трамп не желает эти санкции ввести, а потому, что сам американский президент выражает сомнения относительно их результативности. И когда эти санкции действительно начнут действовать, и мы убедимся, что ни Китай, ни Индия не собираются считаться с требованиями Трампа и продолжают закупать нефть у Российской Федерации, тогда возникнет закономерный вопрос: "Какие еще есть инструменты влияния у президента Соединенных Штатов, и как еще Трамп может повлиять на завершение российско-украинской войны?"

Таким образом станет очевидным, что все заявления Трампа, что он может быстро закончить войну путем переговоров с Путиным и Зеленским были блефом или искренним непониманием американского президента того, какая на вид мировая политика.

И Трамп таким образом будет выглядеть беспомощным лидером на фоне сильного и агрессивного победителя Путина, который продолжает войну, несмотря на американское давление.

Конечно, Трампу хотелось бы предотвратить такое предсказуемое унижение. И Стив Уиткофф может отправиться в российскую столицу с так называемым визитом "последнего шанса" только, если, конечно, это последний шанс для Трампа, а не для Путина.

Российский президент, который показательно игнорирует все ультиматумы своего американского коллеги и даже не вспоминает о нем с момента, как Трамп объявил свой первый 50-дневный ультиматум, может и не согласиться с визитом специального представителя в Москву, если не убедится, что это не он должен идти на уступки, а сам Трамп должен согласиться с условиями Путина по капитуляции Украины.

Таким образом миссия Стива Уиткоффа является обреченной на провал.

Почему визит Келлога может быть весомым для Украины?

Другая ситуация может сложиться с визитом Кита Келлога. К этому времени специальный представитель США по вопросам Украины фактически не принимал никакого реального участия в переговорном процессе. Келлога нельзя было увидеть ни на переговорах американской и украинской делегаций, ни на переговорах американской и российской делегаций. Его главной функцией было разъезжать по международным конференциям и успокаивать европейцев и украинцев.

Даже западные политики не искали встречи со специальным представителем президента США, осознавая, что он не имеет никакого реального влияния на решение Дональда Трампа.

Но теперь эскалация между Россией и США усиливается. Трамп говорит о том, что подводные лодки с ядерным оружием находятся в соответствующем регионе, а это означает приближение к серьезному стратегическому конфликту между Россией и США даже с обменом ядерным ударами между двумя огромными державами.

Сейчас Келлог действительно может играть более серьезную роль, по крайней мере на этапе, когда Дональд Трамп не ищет общество Путина, а пытается давить на своего российского коллегу. Влияние Келлога может быть реализовано не столько в поисках санкционного воздействия на Россию, сколько в продолжении помощи Украине.

Как я уже говорил, реальный путь к окончанию войны между Украиной и Россией в 2020 – 2030 годах – в эффективной помощи Украине, в ее сопротивлении российской агрессии.

Итак, конечно, от Соединенных Штатов надо требовать не столько новых санкций против России и ее энергетических партнеров, сколько:

помощи на десятки – сотни миллиардов долларов;

нового решения американского Конгресса о пакете такой помощи, который загрузит американские военные предприятия и будет инвестировать украинский ВПК;

разрешения на удар ракетами по стратегическим объектам России с целью уничтожения ее военных заводов, аэродромов, нефтебаз и тому подобное.

Если у России не будет что поставлять, а ее НПЗ будут пылать, Китаю и Индии просто не будет, что покупать у России. Тогда Пекину придется просто помогать Москве деньгами, чтобы она могла просто продержаться в российско-украинской войне. А это еще большой вопрос, готов ли глава КНР Си Цзиньпин просто тратить деньги на помощь России, так как в это время США тратили деньги на помощь Украине.

Без эффективной военной помощи, которая должна быть прежде всего помощью, а не какими-то кредитами или договоренностями по редкоземельным металлам, надеяться на поражение Путина не стоит. Все это от украинских руководителей должен услышать Кит Келлог.

"Если Америка желает закончить войну, она должна тратить большие деньги. Если Америка желает жить в войне, она должна экономить на помощи", – подытожил Портников.