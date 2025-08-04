Навіщо насправді Віткофф прямує до Росії?

Як відомо, Стів Віткофф мав бути у Москві вже сьогодні, 4 серпня. Однак літак чиновника повернувся до Сполучених Штатів після його візиту на Близький Схід. Про це зазначає Віталій Портніков, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін плюнув на ультиматум Трампа

У Вашингтоні стверджують, що це керівники самої Росії бажають бачити Віткоффа у російській столиці. З боку Кремля підтвердження такої зацікавленості немає. Однак, очевидно, що саме американська адміністрація хотіла б умовити президента Росії піти на поступки щодо завершення української війни напередодні запровадження нових санкцій.

І навіть не тому, що Трамп не бажає ці санкції запровадити, а тому, що сам американський президент висловлює сумніви щодо їх результативності. І коли ці санкції справді почнуть діяти, і ми переконаємося, що ані Китай, ні Індія не збираються рахуватися із вимогами Трампа і продовжують закуповувати нафту у Російської Федерації, тоді виникне закономірні питання: "Які ще є інструменти впливу у президента Сполучених Штатів, і як ще Трамп може вплинути на завершення російсько-української війни?"

У такий спосіб стане очевидним, що усі заяви Трампа, що він може швидко закінчити війну шляхом перемовин із Путіним і Зеленським були блефом або щирим нерозумінням американського президента того, яка на вигляд світова політика.

І Трамп у такий спосіб буде видаватися безпомічним лідером на тлі сильного і агресивного переможця Путіна, який продовжує війну, незважаючи на американський тиск.

Звичайно, Трампу хотілося б запобігти такому передбаченому приниженню. І Стів Віткофф може відправитися до російської столиці із так званим візитом "останнього шансу" тільки, якщо, звичайно, це останній шанс для Трампа, а не для Путіна.

Російський президент, який показово ігнорує усі ультиматуми свого американського колеги і навіть не згадує про нього з моменту, як Трамп оголосив свій перший 50-денний ультиматум, може і не погодитися з візитом спеціального представника до Москви, якщо не переконається, що це не він має йти на поступки, а сам Трамп має погодитися із умовами Путіна щодо капітуляції України.

Таким чином місія Стіва Віткоффа є приреченою на провал.

Чому візит Келлога може бути вагомим для України?

Інша ситуація може скластися з візитом Кіта Келлога. До цього часу спеціальний представник США з питань України фактично не брав жодної реальної участі у переговорному процесі. Келлога не можна було побачити ані на перемовинах американської та української делегацій, ані на перемовинах американської та російської делегацій. Його головною функцією було роз'їжджати по міжнародних конференціях і заспокоювати європейців і українців.

Навіть західні політики не шукали зустрічі зі спеціальним представником президента США, усвідомлюючи, що він не має жодного реального впливу на рішення Дональда Трампа.

Але тепер ескалація між Росією і США посилюється. Трамп говорить про те, що підводні човни з ядерною зброєю перебувають у відповідному регіоні, а це означає наближення до серйозного стратегічного конфлікту між Росією та США навіть із обмінами ядерним ударами між двома величезними потугами.

Зараз Келлог справді може грати більш серйозну роль, принаймні на етапі, коли Дональд Трамп не шукає товариство Путіна, а намагається тиснути на свого російського колегу. Вплив Келлога може бути реалізованим не стільки у пошуках санкційного впливу на Росію, скільки у продовженні допомоги Україні.

Як я вже казав, реальний шлях до закінчення війни між Україною і Росією у 2020 – 2030 роках – в ефективній допомозі України, в її опорі російській агресії.

Отже, звичайно, від Сполучених Штатів треба вимагати не стільки нових санкцій проти Росії та її енергетичних партнерів, скільки:

допомоги на десятки – сотні мільярдів доларів;

нового рішення американського Конгресу про пакет такої допомоги, який завантажить американські військові підприємство та інвестиватиме український ВПК;

дозволу на удар ракетами по стратегічних об'єктах Росії з метою знищення її військових заводів, аеродромів, нафтобаз тощо.

Якщо у Росії не буде що постачати, а її НПЗ палатимуть, Китаю та Індії просто не буде, що купувати у Росії. Тоді Пекіну доведеться просто допомагати Москві грошами, щоб вона могла просто протриматися у російсько-українській війні. А це ще велике питання, чи готовий глава КНР Сі Цзіньпін просто витрачати гроші на допомогу Росії, так як що цього часу США витрачали гроші на допомогу Україні.

Без ефективної військової допомоги, яка має бути насамперед допомогою, а не якимось кредитами чи домовленостями щодо рідкоземельних металів, сподіватися на поразку Путіна не варто. Усе це від українських керівників має почути Кіт Келлог.

"Якщо Америка бажає закінчити війну, вона має витрачати великі гроші. Якщо Америка бажає жити у війні, вона має економити на допомозі", – підсумував Портніков.