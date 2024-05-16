Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Китай обязательно не пропустит возможности "обокрасть" Россию. Си Цзиньпин может предложить России строительство на территории Китая атомных электростанций в обмен на бесплатный уран.
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Что хочет Путин
По словам политтехнолога, ранее Путин просил Си Цзиньпина помощь в кредит, но так ее и не получил. На этот раз российский диктатор может просить разблокировать сотрудничество китайских банков с российскими, а также постараться обсудить поставки в Китай газа через российский газопровод "Силы Сибири-2".
Я не удивлюсь, если в 16 – 17 числах они подпишут договор о строительстве "Силы Сибири-2" - нового газопровода, чтобы российский газ шел в Китай,
– отметил Шейтельман.
Он добавил, что это уже будет 18 договор о строительстве этого газопровода. Китай подписывает их, чтобы "не обидеть" Путина, хотя Пекин понимает, что российский газ могут запретить. Китай предпочитает газ из Казахстана и Туркменистана.
Что может пообещать Си
По мнению политтехнолога, Китай может предложить Путину определенные товары, которые производит только он и Запад, например, подшипники для российских поездов.
Также стоит отметить, что Джозеф Байден подписал новый закон о запрете импорта российского урана. В этом законе есть важный нюанс – говорится не только о России, но и компании, которые связаны с ней.
Си может сказать, чтобы они (Китай и Россия – 24 Канал) подписали договор, по которому Россия будет дарить им уран, а они за это дадут разрешение бесплатно построить атомные электростанции на территории Китая, – спрогнозировал Шейтельман.
Международная политика Китая: последние новости
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- В этом году в марте экспорт Китая в Россию упал почти на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сократился и общий объем российского импорта.