Подобных договоренностей никогда не было: Зеленский поделился достижениями визита на Ближний Восток
- Во время визита на Ближний Восток Украина договорилась об обмене опытом в защите инфраструктуры от дронов и заключила стратегические соглашения на 10 лет.
- Обсуждаются поставки дизельного топлива и энергетическая поддержка от стран Персидского залива, а также установлены контакты с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Иорданией.
В конце марта президент Владимир Зеленский посетил ряд стран Ближнего Востока. Стороны договориться об обмене опытом в защите гражданской инфраструктуры и критически важных объектов от ударных беспилотников, а также заключили важные стратегические договоренности.
Об этом сообщил глава государства во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Каких договоренностей удалось достичь на Ближнем Востоке?
Зеленский отметил, что сейчас Украина сделала очень важный шаг – поделилась с партнерами на Ближнем Востоке опытом защиты граждан, гражданской и критически важной инфраструктуры от вражеских ударных дронов.
Гарант сообщил, что еще одним важным результатом визита на Ближний Восток стали стратегические договоренности на много лет вперед. Он объяснил, что речь идет о правильном подходе к экспорту.
Правильное открытие, когда ты знаешь, что не бесценно продается наш опыт, а действительно продается партнерам система – не только перехватчики, а линии защиты и софт и система радиоэлектронной борьбы. То есть системно подходим к этому вопросу,
– добавил Зеленский.
Эти договоренности, говорит лидер государства, рассчитаны как минимум на 10 лет с каждым партнером Ближнего Востока и важны для поддержки украинского частного сектора и военных. Также он отметил, что Украина продолжает делиться своим опытом с союзниками.
Кроме того, обсуждается также энергетическая поддержка со стороны лидеров стран Персидского залива. Зеленский отметил, что такие договоренности уже достигнуты.
Важно! 27 марта Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с лидерами Ближнего Востока по поставкам для Украины дизельного топлива. По словам президента, именно его больше всего будет не хватать стране в случае дефицита.
Какие страны Ближнего Востока посетил президент Украины?
- Зеленский сообщил, что в рамках рабочего визита он и украинская команда посетили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию, а также установили контакты с другими государствами региона.
- Сейчас в регионе Ближнего Востока остался секретарь СНБО Рустем Умеров с целью встретиться с еще несколькими представителями государств.
- Зеленский добавил, что сейчас на Ближнем Востоке заключаются исторические договоренности, которые направлены на стратегическое сотрудничество в течение десятилетий. Вскоре все соглашения закрепятся юридически.