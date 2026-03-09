КАБ упал неподалеку прямо во время брифинга Зеленского в Донецкой области, – NYT

Во время визита Владимира Зеленского в Донецкую область неподалеку от места, где он находился, упала вражеская управляемая авиабомба. Это произошло, когда президент Украины проводил брифинг.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Что известно о пролете вражеского КАБа возле Зеленского в Донецкой области?

Журналисты отметили, что когда украинский лидер проводил брифинг в подземном бункере во время своего визита в Донецкую область, вдали упала российская управляемая авиационная бомба.

Затем, как пишет NYT, над колонной автомобилей, ожидавшей президента, пролетел FPV-дрон. Поэтому водитель автомобиля, в котором ехали американские журналисты, быстро поехал задним ходом, чтобы сохранить дистанцию между машинами.

Медийщики также рассказали, что на военных командных пунктах президент Украины вручал медали солдатам, некоторые из которых воевали 12 лет, с тех пор, как Россия начала войну на Востоке страны. Глава государства пожал руки командирам и слушал, как они просили больше снаряжения и больше людей для борьбы с врагом.

Когда Зеленский посещал Донецкую область?