Будут обсуждать кредит: Зеленский уже приехал в Елисейский дворец на встречу с Макроном

В пятницу, 13 марта, Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там президент проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил корреспондент Укринформ.

Что известно о визите Зеленского в Париж?

Около 13:30 13 марта украинский лидер прибыл в Елисейский дворец в Париже.

Французская администрация отметила, что главной целью визита является демонстрация неизменной поддержки Украины со стороны Франции. Также там отметили, что никакие международные кризисы не отвлекут внимание Парижа от Киева, а партнерство между странами будет оставаться стабильным.

Также в Елисейском дворце подтвердили, что война в Иране не создает никаких "окон возможностей" для тех, кто имеет целью воспользоваться нынешним геополитическим контекстом. Французские власти убеждены, что подобные расчеты являются ошибочными.

В то же время известно, что лидеры планируют обсудить три блока вопросов. Речь идет о дальнейшей поддержке Украины, усилении давления на Россию и продвижении справедливого и длительного мира в Украине с надежными гарантиями безопасности.

В первом блоке речь пойдет, в частности, о разблокировании кредита ЕС в 90 миллиардов евро, энергетической поддержке Украины и продолжении франко-украинского оборонного сотрудничества с особым акцентом на дронах,

– объяснили в Елисейском дворце.

Между тем источник в Елисейском дворце сообщил, что разблокирование кредита ЕС стало одной из ключевых тем визита Владимира Зеленского во Францию. Напомним, что решение о согласовании этого кредита зашло в тупик из-за блокирования Венгрией и Словакией.

Кроме того, стороны пообщаются о разработке 20 пакета санкций против России, борьбе с ее теневым флотом, а также обсудят усилия в рамках "коалиции желающих" для достижения справедливого мира, подкрепленного гарантиями безопасности для Украины.

После встречи запланирована совместная пресс-конференция и рабочий обед.

К слову, этот визит Владимира Зеленского во Францию является уже двенадцатым с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

