Там генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал непоколебимую поддержку Украины Западом, ведь пока партнеры платят за эту войну деньгами, украинцы платят кровью. И если вдруг Украина не устоит, эту страшную цену придется платить уже европейцам и американцам. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский.

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Что дал визит Зеленского в США

По его словам, приезд Зеленского в США зафиксировал понимание Запада, что Украина борется за него и только победа Украины может обеспечить его безопасность.

Но этим значение визита украинского президента в Вашингтон не исчерпывается. Пионтковский заметил, что он показал – осталась серьезная проблема в отношениях с Западом.

Дело в том, что нет никаких вопросов или претензий к политической позиции наших партнеров и их заявлений, демонстрирующих устойчивую поддержку. Однако есть вопросы к реализации этой политической поддержки. Ведь план мира может быть реализован только посредством адекватных и необходимых для достижения цели поставок вооружения.

На пресс-конференции Байдена и Зеленского стало ясно, что здесь еще есть пробелы, когда украинская журналистка спросила у президента США, будут ли переданы Украине дальнобойные ракеты ATACMS, ведь едва ли не все важное вооружение – Javelin, Stinger, HIMARS, Patriot и прочее – прошло путь от "ни при каких условиях нельзя передавать, потому что это спровоцирует Россию на эскалацию" к фактическому получению Украиной.

Пионтковский рассказал, что это был очень хороший вопрос – Байден сначала пытался отшутиться, но потом очень медленно и неубедительно оправдывался.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Это показывает, что полностью это противостояние двух разных точек зрения относительно поддержки Украины в администрации Байдена еще не завершено. И хотя после каждой передачи озвученного вооружения казалось, что "линия Блинкена и Остина окончательно победила линию Салливана, а формула "мы хотим победы Украины" победила формулу "мы не хотим допустить проигрыша Украины", это до сих пор не так.

Остатки этой второй позиции все же присутствуют. Но с глобальных позиций понимания роли Украины как наиболее активного члена НАТО Запад не может отойти дальше. Это решение задачи его безопасности. Основываясь на этой позиции, Запад не может продолжать налагать ограничения,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что таким образом визит Зеленского в Вашингтон имеет 3 вывода:

закрепление принципиальной политической поддержки Украины,

обнажение проблемы относительно неубедительности сегодняшней позиции Байдена, что, впрочем, открывает возможность давления на изменение этой позиции,

идентификация угрозы Украине и общественному мнению США пропутинской группировки в американском политикуме, которую возглавляют 50 республиканцев-трампистов.

Что не так с трампистами