Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, после промежуточных выборов в США ничего не изменилось. Раньше в Палате представителей было чуть больше демократов, сейчас – чуть больше республиканцев.

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А вопрос поддержки Украины никогда не решался в несколько голосов. Конгресс в подавляющем большинстве положительно относится к военной помощи Киеву.

Республиканцы поддерживают Украину

Как подчеркнул Пионтковский, не нужно переживать, что США ослабят поддержку Украины. Даже те же республиканцы преимущественно поддерживают эту помощь.

Еще раз подчеркиваю – стойкое большинство республиканцев полностью поддерживает Украину. Это было видно во время выступления Владимира Зеленского в Конгрессе. За эту поддержку от Конгресса не следует волноваться. Но с программой ненависти, которую развернули трамписты, нужно что-то делать,

– заметил Пионтковский.

Он подчеркнул, что трамписты критикуют Джо Байдена за поддержку Украины и обвиняют его в том, что он доведет мир до Третьей мировой войны. Это заставляет самого президента США моментами оправдываться и подчеркивать, что он не хочет допустить подобной ситуации.

Поддерживают ли республиканцы Украину – мнение Пионтковского: смотрите видео

Такая риторика трампистов замедляет потенциальную помощь для Украины. К примеру, Киев еще не получил ракеты ATACMS для HIMARS дальностью в 300 километров. Это помогло бы атаковать военные объекты на территории России и существенно ослабить военные возможности оккупантов.

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