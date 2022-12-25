Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, після проміжних виборів у США суттєво нічого не змінилося. Раніше в Палаті представників було ледь-ледь більше демократів, зараз – ледь-ледь більше республіканців.

Важливо У Росії загалом залишилося 460 ракет: Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу

А питання підтримки України ніколи не вирішувалося у кілька голосів. Конгрес в переважній більшості позитивно ставиться до військової допомоги для Києва.

Республіканці підтримують Україну

Як наголосив Піонтковський, не потрібно переживати, що США послаблять підтримку України. Навіть ті ж республіканці переважно підтримують цю допомогу.

Ще раз підкреслюю – стійка більшість республіканців повністю підтримує Україну. Це було видно і під час виступу Володимира Зеленського в Конгресі. За цю підтримку від Конгресу не треба хвилюватися. Але з програмою ненависті, яку розгорнули трампісти, потрібно щось робити,

– зауважив Піонтковський.

Він підкреслив, що трампісти критикують Джо Байдена за підтримку України і звинувачують його, що він доведе світ до Третьої світової війни. Це змушує самого президента США моментами виправдовуватися і наголошувати, що він не хоче допустити таку ситуацію.

Чи підтримують республіканці Україну – думка Піонтковського: дивіться відео

Така риторика трампістів сповільнює потенційну допомогу для України. До прикладу, Київ досі не отримав ракети ATACMS для HIMARS дальністю у 300 кілометрів. А це допомогло б атакувати військові об'єкти на території Росії і суттєво послабити воєнні можливості окупантів.

США передають ЗРК Patriot для України