Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Ранее сообщалось о том, почему визит Зеленского в США уникален.

Интересно Впервые за границу после вторжения: все, что известно о визите Зеленского в США

Тезисы Кремля

Галлямов отметил, что мы позже поймем, был ли визит Зеленского в США историческим. Однако он был очень важен в условиях нынешней политики. В частности, в России продвигается тема, мол, Запад устал помогать Украине, это хочет делать верхушка США, народ против, республиканцы против, поэтому Украина не будет получать никакой помощи и проиграет.

Это один из самых главных тезисов, используемых для пропаганды войны внутри самой России. Дело в том, что в ситуации отсутствия военных побед общественное мнение "патриотического" сообщества близко к депрессии. Они теряют интерес к происходящему, не так упорно поддерживают войну, количество людей, выступающих за мирные переговоры, уже превышает количество людей, выступающих за то, что войну надо продолжать.

– заметил российский оппозиционный политолог.

Галлямов о реакции Кремля на поездку Зеленского в США: смотрите видео

Картинка, нанесшая удар по Кремлю

Он продолжил, что Кремль должен показывать народу, что лагерь скоро разрушится, и Россия победит. Но здесь люди видят картинку, нанесшую удар по Кремлю, отправивший Кремль в нокаут. Зеленскому аплодируют в США, к нему тянутся, чтобы прикоснуться, он передает американцам украинский флаг и т.д., и россияне где-то в глубине понимают, что не все так, как говорит Кремль, а перспектива воевать со всем миром их не радует.

"Массовое сознание мыслит картинками, не словами. Картинка очень сильно действует на тех, кто на нее смотрит. Не случайно российская пропаганда пытается приуменьшить значение этого события, но ей этого не удастся именно потому, что там была картинка, ради которой и следовало ехать в США выступать вживую, а не, как это было обычно, выступать онлайн», – подчеркнул Галлямов.

Визит Зеленского в США: что известно после него