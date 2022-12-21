Визит Зеленского в Бахмут подорвал имидж Путина, а Пригожин его еще и "добил", – ISW

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут и наградил украинских воинов почетными наградами. Владимир Путин выдал награды лицам, которые даже не принимают непосредственного участия в войне.

Это событие значительно подорвало и без того шаткий авторитет российского президента. Кроме того, усугубил позицию диктатора Пригожин.

Читайте также Новое наступление России и еще одна попытка захватить Киев: что говорят власти, ВСУ и эксперты

Визит Зеленского в Бахмут спровоцировал усиление критики Путина

Российские националистические силы стали еще больше критиковать Путина после поездки президента Украины на линию фронта. Российский лидер, только обещавший побывать на оккупированных территориях, наградил лиц из своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в войне.

В частности, бывший командир боевиков Ігорь Гиркин отметил, что Путин выдает награды "своим героям в Кремле", а не российским военнослужащим, погибающим на передовой в Украине. Милитари-блоггеры также недовольны действиями российского президента и упрекнули его в том, что он ни разу не посещал зону боевых действий.

"Удар под дых" от Пригожина

В Институте изучения войны добавляют, что усугубил ситуацию для Путина Пригожин. Он попытался повысить свой авторитет на фоне визита Зеленского в Бахмут и избавиться от клейма "наемника".

Евгений Пригожин опубликовал серию видео, в которых утверждал, что он прибыл на передовую под Бахмутом, чтобы поговорить с Зеленским о "контроле над территориями в этом районе". Конечно, такое "предложение" не является авторитетным, ведь глава ППК "Вагнер" не занимает ни одного официального поста в России, однако это только "добило" и без того взорванный имидж Путина.

Появление Пригожина на передовой еще больше ослабляет представление Путина о себе как о лидере военного времени, поскольку Путин даже не побывал на оккупированных Россией территориях, не говоря уже о том, чтобы никуда не побывать вблизи линии фронта.

– утверждают аналитики.

Обратите внимание 10 вопросов к Путину: почему в России впервые за 10 лет отменили крупную пресс-конференцию

Поездка Владимира Зеленского в Бахмут: что известно