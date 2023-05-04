Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, почему этот визит был чрезвычайно важным и символичным для Украины в контексте войны.

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Напомним, что о визите в Германию президента 13 мая начали говорить раньше времени. Однако стало известно, что визит, скорее всего, будет отменен.

Подоляк подчеркнул, что подобные поездки не могут анонсироваться, учитывая ситуацию с безопасностью. Поэтому странно, что кто-то озвучил эту дату. Медийные площадки не понимают риски, в которых находится Украина и ее президент.

Военная помощь и дорога в НАТО

По словам политика, визит Владимира Зеленского в Финляндию был крайне важным и символическим.

Северная Европа в отличие от других не говорит ни о чем, она четко понимает природу этой войны и отдает все в полном объеме. Они не проводят дискуссию, нужно что-то дать Украине или нет. Они говорят: "Все что есть, отдадим",

– добавил говорящий.

Финляндия продемонстрировала, что есть максимально быстрые дороги в НАТО, отметил политик. Но у Украины своя дорога. К сожалению, она кровавая, сложная и через нее никто не проходил, кроме Украины, и никто больше не пройдет.

Партнеры Украины, в том числе северные, понимают, что такое современная Россия. Они совершенно точно осознают, что сегодня решается судьба свободной Европы в том виде, в каком они привыкли жить, когда люди действительно свободны, подчеркнул Подоляк.

Они точно понимают, что Россия – это не свобода. Это о массовых убийствах, репрессиях, лагерях и т. д. Это классическая середина прошлого столетия. Это классический нацизм. И они понимают, что нужно Украину максимально поддерживать,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

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Россия будет отвечать в Гааге

Подоляк подчеркнул, хотя северные страны небольшие с точки зрения объема экономики, но все они отдают и не ведут беседы. Они могут посмотреть, помолчать, а потом отойти и сказать: "Передайте им все".

Кроме того, они не ведут дискуссии, что это может эскалировать, спровоцировать. Они всегда поддерживают Украину и всегда говорят, что эта война должна закончиться правильно – на условиях Украины.

Это очень символический визит. Относительно визита в Гаагу – это важно для нас с точки зрения другого символизма. С точки зрения абсолютно нужной юридической ответственности. Без этого финала войны тоже не будет. Юридически и финансово Россия должна сполна ответить и получить максимальный срок,

– резюмировал Подоляк.

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