Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию для участия в церемонии открытия председательства страны в Совете Европейского Союза. В ходе визита он проведет переговоры с руководством Ирландии и Европейского совета.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

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Что известно о визите Зеленского в Ирландию?

В рамках визита глава государства встретится с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

По словам Зеленского, Украина ежедневно доказывает, что стоит быть равноправной частью общего европейского дома. Президент выразил надежду на то, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС удастся достичь ощутимого прогресса на пути к членству Украины в Европейском Союзе и открыть все переговорные кластеры.

Зеленский прилетел в Ирландию, чтобы принять участие в церемонии открытия председательства страны в Совете ЕС: смотрите видео

Что известно о последних зарубежных визитах Зеленского?

9 июня Владимир Зеленский посетил Эстонию, где провел серию встреч с европейскими лидерами в рамках подготовки к саммиту Украина – страны Северной Европы и Балтии. Президент обсудил с премьером Финляндии Петтери Орпо вопросы усиления противовоздушной обороны, антибаллистической защиты и подготовки соглашения в формате Drone Deal. Также речь шла о вызовах безопасности в регионе и дипломатических шагах по достижению мира.

Отдельно Зеленский встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном – стороны говорили о поставках истребителей Gripen и укреплении украинской ПВО. Украина также обсудила с партнерами продвижение переговоров по вступлению в ЕС и открытие всех переговорных кластеров в ближайшие месяцы.

Владимир Зеленский 17 июня прибыл в Брюссель, где провел ряд переговоров с руководством НАТО и ЕС. Основное внимание встреч было сосредоточено на усилении оборонной поддержки Украины и координации действий с союзниками. Президент встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, а также переговоры с руководством Бельгии и королем Филиппом. Также состоялись контакты с министрами обороны Великобритании и Германии, заседания в формате Рамштайн и встреча Европейского совета.