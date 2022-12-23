Об этом в эфире 24 канала сообщил американский политолог Рамис Юнус. По его мнению, параллелей между этими двумя визитами в Конгресс США очень много.

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Черчиллем и Зеленским руководили те же цели

Политолог уверен, что историческое значение поездки Черчилля в США в 1941 году на тот момент еще никто не осознавал, потому что не знал, чем закончится этот визит. Британцем руководило то же, что и Владимиром Зеленским.

"Его страна оказалась единственной площадкой, которую не захватил Гитлер. Вся Европа уже была порабощена. Единственным, кто оказывал сопротивление, был Уинстон Черчилль и Великобритания. И единственный союзник, который тогда мог спасти и помочь – это США", – вспомнил Рамис Юнус. .

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США вмешались на 20% - 30%

Американский политолог считает, что и в войне, которую Россия развязала против Украины, без США, ни ЕС, ни НАТО ничего сделать не смогут. Даже США изначально не хотели вмешиваться в этот конфликт.

Сейчас Америка вмешалась не в полную силу, где-то на 20-30% от своих возможностей. И не смотря на это, видите, каких ощутимых результатов вы достигли,

– говорит Юнус.

Визит Зеленского – это просьба открыть второй фронт

По мнению политолога, когда Черчилль прилетел в США в 1941 году, еще не состоялись Курская и Сталинградская битва, Тегеранская конференция, открытие второго фронта. Подобные события уже произошли в российско-украинской войне.

Есть и ваша "Сталинградская битва", и "Курская дуга". Я имею в виду харьковскую победу и освобождение Херсона, это 1943 год. А визит Зеленского туда – это просьба открыть "второй фронт", то есть 1944 год. Экватор пройден, сложная часть пройдена,

– уверен Юнус.

Американский политолог считает, что мы дошли до условных 1944 – 1945 годов и Украину ждут собственные Ялтинская конференция, 9 мая, а затем Постдамская конференция и Нюрнбергский процесс. Специальный трибунал и репарации уже стоят на повестке дня, поэтому все эти параллели очень важны.

"Чтобы все это сделать, надо открыть второй фронт. Как только я услышал, что самолет Зеленского улетел в нашу сторону, я начал внимательно читать речь Черчилля. И когда я вчера внимательно слушал вашего президента, то много было параллелей. Поэтому я всем советую ее прочесть", – сказал Рамис Юнус.

Зеленский олицетворяет всю Украину

Политолог не знает, как в Конгрессе встречали Черчилля, ведь видеоролика в общем доступе нет. Но во время выступления Владимира Зеленского американские избранники вставали 23 раза.

В Вашингтоне говорят, что последний раз такая сплоченность была в 2001 году после трагедии 11 сентября, когда Америка сплотилась, и хотела показать всему миру, что она едина перед лицом угрозы,

– объяснил Юнус.

По мнению американского политолога, историческое значение этого визита в том, что Зеленский олицетворял Украину и ее героический народ. Американские конгрессмены хотели вживую увидеть украинского лидера, который прилетел к ним прямо из Бахмута.

"Раньше никто не знал, как произносить это название, а сейчас все слышали, как сам Байден лично это произнес, когда ему передали награду от украинского военного", – вспомнил Рамис Юнис.

О визите будут снимать фильмы

Политолог считает, что Владимир Зеленский вызвал такой интерес у американского эстеблишмента, потому что никогда раньше ни Рузвельт, ни Черчилль, ни Жуков не были в окопе в такой ситуации, когда ты знаешь о том, что можешь не выйти живым. А президент Украины уехал и привез флаг.

Важность этого визита мы увидим с годами. Об этом будут снимать фильмы, писать книги. Сегодня на наших глазах пишется история,

– уверен Юнис.

В 2023 году мир будет другим

Американский политолог вспоминает, что на его глазах разваливался Советский Союз и видел эту "геополитическую катастрофу".

"Я вижу, что сегодня тоже происходит геополитическая катастрофа планетарного масштаба. И в 2023 году будет совсем другой мир", – заключил Рамис Юнис.

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