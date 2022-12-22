Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он напомнил, что визит в США стал первой заграничной поездкой главы Украины с начала полномасштабной войны.

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По словам Подоляка, сам факт того, что президент Украины побывал в Соединенных Штатах Америки, очень символичен. Советник главы ОП отметил, что есть 4 важных фактора, связанных с визитом Зеленского в Вашингтон.

Доверительные отношения между США и Украиной

Во-первых, формат встречи на американской земле, выступление Зеленского перед Конгрессом и общение с Джо Байденом показали, что между США и Украиной сложились абсолютно теплые и доверительные отношения.

Это очень важно на фоне того информационного крика, который постоянно поднимает Россия. Россияне говорят, что западные партнеры "охладели" в Украину и больше не собираются нам помогать. Также Россия пытается выставить Украину попрошайкой,

– сказал Полодяк.

Он добавил, что России следует встпомнить один факт: попрошайкой всегда был Советский Союз, а дальше – Россия как его правопреемница. Советник главы ОП подчеркнул, что США в полном объеме поддерживают Украину.

Стрим Екатерины Соляр и Михаила Полодяка: смотрите полное видео

Единственная возможная формула мира

Второй ключевой фактор – во время поездки президента Зеленского прозвучали четкие заявления по поводу формулы мира с Россией.

Есть только одна формула мира, которую принимают США. Это та формула, которую предложила Украина. В ней зафиксирован основной момент: сначала Россия должна вывести свои войска, вернуть суверенитет и территориальную целостность Украине,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что только после этих действий может идти речь о возможности переговоров с Россией. Вдобавок президент Украины с трибуны Конгресса США четко озвучил темы, которые Киев готов обсуждать с Москвой:

военные преступления и ответственность России;

размер репараций, которые Москва будет выплачивать Украине;

многолетняя работа России по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

США изменили позицию по предоставлению Украине новых образцов оружия

Третьим важным моментом визита президента Украины в США стал вопрос военной помощи. США продемонстрировали, что готовы из собственного бюджета финансировать всю необходимую Украине военную программу, включая новые образцы вооружения.

Сегодня уже нет такой позиции, мол, если мы дадим Patriot или другую технику, это приведет к эскалации конфликта. Сейчас у США есть полное понимание, что все наоборот. Чем быстрее нам дадут новые образцы техники, которая позволит ускорить деоккупацию украинских земель, тем меньше шансов, что война будет масштабироваться дальше,

– отметил Подоляк.

По словам советника главы ОП, Россия будет физически проигрывать в войне и "постепенно отползать в свою неприспособленную для жизни берлогу под названием Москва".

"Призывы России к переговорам – это истерика"

Четвертый важный момент поездки президента в США касается возможных переговоров с Россией. Как отметил Подоляк, сейчас Москва постоянно заявляет о том, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться о перемирии.

Все, что сегодня говорит Россия, – это просто истерика, потому что все это никак не влияет на глобальную политику. И США фиксируют позицию: не слушайте Россию. Больше России как глобального ньюзмейкера не существует,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что Россия должна проиграть войну и "закрыть рот в дипломатическом смысле". Подоляк подчеркнул, что никакой глава МИД России Сергей Лавров не имеет права что-либо заявлять. Тем более должен молчать российский диктатор Владимир Путин.

"Путин может рассказывать что-нибудь разве что Александру Лукашенко или Денису Пушилину, если к тому времени они не окажутся на скамье подсудимых", – отметил советник главы ОП.

Визит президента в США: коротко