Об этом 24 каналу рассказал политический обозреватель из США Армен Чибухчян. По его словам, важной целью визита Зеленского в Штаты является выступление перед обеими палатами Конгресса США.

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Как отметил политический обозреватель, речь президента Украины должна сыграть важную роль в предоставлении нового пакета военной помощи для Украины.

Сейчас в США продолжаются дискуссии касательно помощи Украине. Демократы и республиканцы пробуют договориться. В каждом лагере есть представители, у которых есть сомнения. В этом плане визит Зеленского очень важен для поддержки самого Джо Байдена и той линии, которую он ведет,

– объяснил Чибухчян.

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Он добавил, что визит Зеленского может убедить американских парламентариев в правильности их действий.

Это очень хороший ход для того, чтобы помощь Украине была оказана без всяких сомнений или условий. Это очень важно. Ведь это будет основная помощь Украине в этом году. А уже с января в Конгрессе большинство будут иметь республиканцы,

– отметил Чибухчян.

Политический обозреватель добавил, что именно поэтому для Киева очень важно получить новый пакет помощи как можно скорее. Ведь в следующем году уже могут начинаться обсуждения касательно условий предоставления поддержки, а это может замедлить темпы передачи оружия Украине.

Чибухчян добавил, что это также хорошая возможность для Зеленского попросить США об оружии, которое Вашингтон пока не предоставляет Украине.

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Визиты к союзникам – проявление уважения

Политический обозреватель подчеркнул, что личные встречи имеют очень важное значение в международных отношениях. Это также проявление уважения к лидерам тех стран, которые поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.

Ко всем ездить не нужно. Но Германию, Францию, Великобританию посещать обязательно,

– сказал Чибухчян.

Он добавил, что личные визиты также повышают уровень доверия союзников к Украине.

"Шольцу будет приятно"

По словам Чибухчяна, в частности, Германия предоставляет Украине высококачественное оружие, которое очень хвалят украинские военные. Следовательно, визит Зеленского в Берлин мог бы иметь важное значение.

Олафу Шольцу будет приятно показать своему народу, что Зеленский уважает немцев и, несмотря на трудности в Украине, приехал лично, чтобы поблагодарить за помощь,

– сказал политический обозреватель.

Он добавил, что если президент Украины поедет в Германию, то это станет важной темой в медиа и окажет хорошее влияние на немцев. Также такой визит мог бы предоставить Зеленскому возможность попросить у Германии дополнительную помощь.

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