Про це 24 каналу розповів політичний оглядач зі США Армен Чибухчян. За його словами, важливою метою візиту Зеленського до Штатів є виступ перед обома палатами Конгресу США.

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Як зазначив політичний оглядач, промова президента України має відіграти важливу роль у наданні нового пакету військової допомоги для України.

Зараз у США тривають дискусії стосовно допомоги Україні. Демократи та республіканці намагаються домовитися. У кожному з таборів є представники, у яких є сумніви. У цьому плані візит Зеленського дуже важливий для підтримки самого Джо Байдена і тієї лінії, яку він веде,

– пояснив Чибухчян.

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Він додав, що візит Зеленського може переконати американських парламентарів у правильності їхніх дій.

Це дуже гарний хід для того, аби допомога Україні була надана поза жодними сумнівами або умовами. Це дуже важливо. Адже це буде основна допомога Україні цьогоріч. А вже з січня у Конгресі більшість будуть мати республіканці,

– зазначив Чибухчян.

Політичний оглядач додав, що саме тому для Києва дуже важливо отримати новий пакет допомоги якомога швидше. Адже в наступному році вже можуть починатися обговорення щодо умов надання підтримки, а це може сповільнити темпи передачі зброї Україні.

Чибухчян додав, що це також гарна змога для Зеленського попросити США про зброю, яку Вашингтон поки не надає Україні.

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Візити до союзників – прояв поваги

Політичний оглядач наголосив, що особисті зустрічі мають дуже важливе значення у міжнародних відносинах. Це також є проявом поваги до лідерів тих країн, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії.

До всіх їздити не треба. Але Німеччину, Францію, Велику Британію відвідувати обов'язково,

– сказав Чибухчян.

Він додав, що особисті візити також підвищують рівень довіри союзників до України.

"Шольцу буде приємно"

За словами Чибухчяна, зокрема, Німеччина надає Україні високоякісну зброю, яку дуже хвалять українські військові. Відтак, візит Зеленського до Берліна міг би мати важливе значення.

Олафу Шольцу буде приємно показати своєму народу, що Зеленський поважає німців і, попри труднощі в Україні, приїхав особисто, аби подякувати за допомогу,

– сказав політичний оглядач.

Він додав, що якщо президент України поїде до Німеччини, то це стане важливою темою у медіа і справить гарний вплив на німців. Також такий візит міг би надати змогу Зеленському попросити у Німеччини додаткову допомогу.

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