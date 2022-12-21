Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, Байден запросив Зеленського через те, що війна в Україні "переходить у нову фазу". Цим самим він озвучив те, заради чого українському президенту довелося вирушити до Вашингтона. Про це 24 каналу розказав політолог Андрій Вігірінський.

Зверніть увагу У США чекають на схвалення Зеленського, – CNN про оголошення Росії державою-агресоркою

Він зауважив, що до заяви Кірбі наша спільнота вважала, що Зеленський яскравим виступом в Конгресі схилить політиків до того, щоб проголосувати за бюджет, у який закладена відповідна сума фінансової допомоги Україні, або ж надати нам певні види озброєнь.

Однак координатор зі стратегічних комунікацій дипломатично підкреслив те, що ефективність Збройних Сил України на полі бою обмежується тими засобами, які були визначені США як такі, що можуть постачатися Україні.

При цьому, як розповідав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зараз системи ракетних озброєнь високої точності та певної дальності дещо нівелюються на полі бою через те, що Росія почала формувати своє тилове забезпечення за межами їхньої досяжності.

США мають альтернативне бачення миру

Відтак, якщо сьогодні стоїть стоїть питання про перехід війни в іншу, більш активну фазу, Сполученим Штатам треба виходити на новий якісний рівень постачання зовсім інших озброєнь, зокрема і ракет дальністю понад 300 кілометрів, а також розв'язувати питання про постачання танків, бронетранспортерів та артилерії, про які знову ж таки говорить Залужний.

"Або ж дослухатися до Володимира Олександровича, і почути від нього, як він бачить можливість досягнення справедливого миру в тому контексті, в якому він використовує це поняття", – наголосив Вігірінський.

Він додав, що формулювання Джона Кірбі щодо того, що США хотіли б почути, що Зеленський розуміє під словосполученням "справедливий мир", вводить в певний дисонанс. Адже президент неодноразово розкривав це поняття і пояснював, що мова йде саме про деокупацію всіх території України та відновлення державного суверенітету в кордонах 1991 року.

І хоч для всіх українців, це – зрозумілі тези і заяви, Білий дім, судячи з усього, ставить під сумнів очевидність таких цілей, такого тлумачення поняття "справедливий мир" і засобів його досягнення. А в цих засобах ми, очевидно, залежимо від США.

Політолог вважає, що якщо Зеленський заявляє, що повернення до кордонів 1991 року є справедливим миром і завершенням війни, США цікаво, як без їхньої допомоги чи з обмеженою їхньою допомогою можна досягти цього миру. А почувши відповідь, вони хочуть обговорити й інші варіанти, наприклад, повернення до кордонів 23 лютого.

Вони бачать це можливим розвитком подій для того, щоб не нарощувати постачання військової техніки на територію України, і не переходити межі, які вони для себе ж визначили в частині можливості ескалації конфлікту з Росією.

Офіційні особи Сполучених Штатів наряду з тезами, що Україна сама визначить, коли сідати за стіл перемовин, водночас говорять про те, що кордони 23 лютого є тією межею, яку вони вважають допустимою для відкидання російських військ з території України,

– наголосив Вігірінський.

Андрій Вігірінський пояснив, чого Байден чекає від Зеленського: дивіться відео

Зеленський має пояснити позицію

Тож перед тим, як переходити або не переходити до постачання чогось, що справді може забезпечити деокупацію території України в межах кордонів 1991 року, партнери хочуть зрозуміти, як взагалі українська сторона бачить можливість досягнення цього справедливого миру.

"Перемовини – це фактично готовність почути з уст президента і віч-на-віч з ним його позицію щодо того, як він бачить можливий варіант комунікації щодо завершення війни в Україні", – переконаний політолог.

Він додав, що зараз ключове – це зустріч і розмова Зеленського і Байдена. І лише згодом через один або кілька місяців стане зрозуміло, чи досягнули вони якихось домовленостей і якщо так, то якого характеру вони були. Це буде видно з активних дій США або можливої зміни риторики нашого військово-політичного керівництва всередині України.

Візит Зеленського до США: коротко