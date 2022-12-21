Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, Байден пригласил Зеленского из-за того, что война в Украине "переходит в новую фазу". Тем самым он озвучил то, ради чего украинскому президенту пришлось отправиться в Вашингтон. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Он отметил, что до заявления Кирби наше сообщество считало, что Зеленский ярким выступлением в Конгрессе склонит политиков к тому, чтобы проголосовать за бюджет, в который заложена соответствующая сумма финансовой помощи Украине, или предоставить нам определенные виды вооружений.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям дипломатично подчеркнул, что эффективность Вооруженных Сил Украины на поле боя ограничивается теми средствами, которые были определены США как такие, что могут поставляться Украине.

При этом, как рассказывал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сейчас системы ракетных вооружений высокой точности и определенной дальности несколько нивелируются на поле боя из-за того, что Россия начала формировать свое тыловое обеспечение вне их досягаемости.

У США есть альтернативное видение мира

Следовательно, если сегодня стоит вопрос о переходе войны в другую, более активную фазу, Соединенным Штатам нужно выходить на новый качественный уровень поставок совсем других вооружений, в том числе ракет дальностью более 300 километров, а также развязывать вопрос о поставках танков, бронетранспортеров и артиллерии, о которых опять же говорит Залужный.

"Или прислушаться к Владимиру Александровичу, и услышать от него, как он видит возможность достижения справедливого мира в том контексте, в котором он использует это понятие", – подчеркнул Вигиринский.

Он добавил, что формулировка Джона Кирби относительно того, что США хотели бы услышать, что Зеленский понимает под словосочетанием "справедливый мир", вводит в определенный диссонанс. Ведь президент неоднократно раскрывал это понятие и объяснял, что речь идет именно о деоккупации всех территорий Украины и восстановлении государственного суверенитета в границах 1991 года.

И хотя для всех украинцев это понятные тезисы и заявления, Белый дом, судя по всему, ставит под сомнение очевидность таких целей, такого толкования понятия "справедливый мир" и средств его достижения. А в этих средствах мы, очевидно, зависим от США.

Политолог считает, что если Зеленский заявляет, что возвращение к границам 1991 года является справедливым миром и завершением войны, США интересно, как без их помощи или с ограниченной их помощью можно достичь этого мира. А услышав ответ, они хотят обсудить и другие варианты, например возвращение к границам 23 февраля.

Они видят это возможным развитием событий для того, чтобы не наращивать поставки военной техники на территорию Украины, и не переходить границы, которые они для себя определили в части возможности эскалации конфликта с Россией.

Официальные лица Соединенных Штатов наряду с тезисами, что Украина сама определит, когда садиться за стол переговоров, одновременно говорят о том, что границы 23 февраля являются той чертой, которую они считают допустимой для отбрасывания российских войск с территории Украины.

– подчеркнул Вигиринский.

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Зеленский должен объяснить позицию

Поэтому, прежде чем переходить или не переходить к поставкам чего-то, что действительно может обеспечить деоккупацию территории Украины в пределах границ 1991 года, партнеры хотят понять, как вообще украинская сторона видит возможность достижения этого справедливого мира.

"Переговоры – это фактически готовность услышать из уст президента и лицом к лицу с ним его позицию относительно того, как он видит возможный вариант коммуникации по завершению войны в Украине", – убежден политолог.

Он добавил, что сейчас ключевое – это встреча и разговор Зеленского и Байдена. И только потом, через один или несколько месяцев станет ясно, достигли ли они каких-то договоренностей и если да, то какого характера они были. Это будет видно из активных действий США или возможного изменения риторики нашего военно-политического руководства внутри Украины.

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