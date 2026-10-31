Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
31 октября Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Президент рассказал владыке о ситуации в Украине.
Подробности своей встречи с Патриархом глава государства обнародовал в соцсети.
Что Зеленский говорил с Варфоломеем?
Президент рассказал Патриарху о переговорах с партнерами по вопросам достижения мира, в частности о контактах с США.
Также политик проинформировал Варфоломея о постоянных российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре.
Отдельной темой обсуждения стала гуманитарная операция в оккупированных Олешках, откуда удалось эвакуировать людей.
Это очень важный результат, и мы надеемся, что мир будет оказывать давление на Россию, чтобы такие шаги по деэскалации расширялись,
– подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины, публичную позицию и молитвы о мире.
Он поздравил владыку с 35-й годовщиной пребывания на патриаршем престоле, которая будет отмечаться 2 ноября.
Украинская делегация во главе с президентом встретилась с Вселенским Патриархом / Фото с телеграм-канала Зеленского
Зеленский рассказал Патриарху о ситуации в Украине: смотрите видео
Что известно о визите Зеленского в Стамбул?
31 октября украинская делегация во главе с президентом Зеленским прибыла в Стамбул. Глава государства провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По итогам визита стороны договорились работать над черноморским "зерновым коридором".
Также Турция пообещала увеличить поставки генераторовв в Украину уже со следующей недели.