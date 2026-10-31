Зеленський у Стамбулі зустрівся з Патріархом Варфоломієм / Офіс Президента
31 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Президент розповів владиці про ситуацію в Україні.
Деталі своєї зустрічі з Патріархом глава держави оприлюднив у соцмережі.
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Про що Зеленський говорив з Варфоломієм?
Президент розповів Патріарху про переговори з партнерами щодо досягнення миру, зокрема контакти зі США.
Також політик поінформував Варфоломія про постійні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.
Окремою темою обговорення стала гуманітарна операція в окупованих Олешках, звідки вдалося евакуювати людей.
Це дуже важливий результат, і ми сподіваємось, що світ буде тиснути на Росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися
Зеленський подякував Варфоломію за підтримку України, публічну позицію та молитви за мир.
Він привітав владику з 35-ю річницею перебування на патріаршому престолі, яка буде 2 листопада.
Українська делегація на чолі з президентом зустрілася з Вселенським Патріархом / Фото з телеграм-канал Зеленського
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Зеленський розповів Патріарху про ситуацію в Україні: дивіться відео
Що відомо про візит Зеленського в Стамбул?
31 жовтня українська делегація на чолі з президентом Зеленським прибула до Стамбула. Глава держави провів переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
За підсумками візиту сторони домовилися працювати над чорноморським "зерновим коридором".
Також Туреччина пообіцяла збільшити поставки генераторів в Україну вже з наступного тижня.
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