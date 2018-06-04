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Визит Путина в Австрию: будут обсуждать ситуацию в Украине и Сирии

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Визит Путина в Австрию
Визит Путина в Австрию / Фото из открытых источников

Во вторник, 5 июня, в Вене президент РФ Владимир Путин встретится с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, где одними из тем для переговоров будут Украина и Сирия.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Естественно, президент РФ с Курцем обсудят и состояние международных дел: здесь и Украина, и Сирия", – заявил представитель Кремля Юрий Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что эти темы близки Курцу, который ранее занимал пост главы внешнеполитического ведомства Австрии.

"С 1 июля Австрия будет председательствовать в органах Европейского союза, поэтому переговоры будут интересны. Путин с канцлером Австрии еще не встречался", – добавил Ушаков.

Напомним, накануне визита президента России в Вену посольство Украины в Австрии обратилось к местным медиа с призывом поднять вопрос режиссера Олега Сенцова.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Война в Сирии Украина – Россия Владимир Путин Австрия
Источник: 24 Канал
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