Візит Путіна в Австрію: темами для переговорів будуть Україна та Сирія

У вівторок, 5 червня, у Відні президент РФ Володимир Путін зустрінеться з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцем, де обговорять ситуацію в Україні та Сирії.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Природно, президент РФ з Курцем обговорять і стан міжнародних справ: тут і Україна, і Сирія", – заявив представник Кремля Юрій Ушаков.

Представник Кремля зазначив, що ці теми близькі Курцу, який раніше займав пост глави зовнішньополітичного відомства Австрії.

"З 1 липня Австрія головуватиме в органах Європейського союзу, тому переговори будуть цікаві. Путін з канцлером Австрії ще не зустрічався", – додав Ушаков.

Нагадаємо, напередодні візиту президента Росії до Відня посольство України в Австрії звернулося до місцевих медіа з закликом підняти питання режисера Олега Сенцова.