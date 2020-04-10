Визитеры Минздрава: кто "помогает" управлять системой в разгар кризиса
В середине марта в Украине ввели тотальный карантин. Граждане тщательно следят за каждым шагом властей. В центре внимания – система здравоохранения и профильное министерство. О том, кто посещает Минздрав, узнавали журналисты-расследователи.
Журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях" узнали, что в ведомство приходят люди, не связанные с системой здравоохранения.
Интересно Завтрак в Давосе: как Пинчук покупает лояльность власти
Созданный антикоронавирусный штаб Минздрава ежедневно отчитывается о подготовке к эпидемиологическому кризису. Также происходит перераспределение бюджета на борьбу с вирусом.
Мы вошли в новую фазу борьбы с коронавирусом. Мы переформатируем работу всех инстанций и государственных органов в круглосуточный режим,
– рассказал 17 марта 2020 года тогдашний министр здравоохранения Илья Емец.
Он получил должность в новом Кабмине, который в начале марта в ускоренном режиме утвердила Верховная Рада. Впоследствии новым министром здравоохранения стал Максим Степанов.
Новые ротации в правительстве / Инфографика 24 канала
Однако чем сейчас живет министерство и какие проводят встречи за закрытыми дверями ведомства в разгар эпидемии?
Неназванные визитеры Минздрава
► Ирина Сысоенко
В Минздраве сообщили: до 24 апреля доступ ограничен всем лицам. Однако уже 27 марта 2020 года съемочная группа "Схем" заметила там экс-депутата от "Самопомочи" Ирину Сысоенко.
Ирина Сысоенко / Фото 24 канал
В тот же день на своей странице в фейсбук она отчиталась, что встречалась с заместителем министра Виктором Ляшко, поднимала тему физической и правовой защиты медиков.
► Ольга Голубовская
Ольга Голубовская – заслуженный врач-инфекционист, профессор. Ныне входит в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, созданного еще правительством предыдущего премьера Алексея Гончарука. Можно предположить, что она посещала Минздрав именно в этих делах.
Ольга Голубовская / Фото "Главком"
Ранее журналисты рассказывали, что она, вероятно, лоббировала интересы фармацевтической компании, пользуясь статусом советника министра. Продвижением лекарств против гепатита С Голубовская занималась еще во времена работы в Минздраве, когда им руководили Раиса Богатырева, а впоследствии Олег Мусий.
► Александр Чумак
Александр Чумак, директор торгового дома "Интерхим". Был советником Скалецкой, когда она возглавляла Минздрав. Когда Скалецкую заменил Илья Емец, Чумак ходить в министерство не прекратил.
Александр Чумак / Фото "Украинская правда"
► Михаил Царенко
Михаил Царенко имеет очень беглое отношение к медицине. Он окончил медколледж и до 2010 года был одним из руководителей крупной аптечной сети "Биокон".
Михаил Царенко / Фото "Схемы"
Киевлянам Царенко мог запомниться как руководитель "Киевзеленстроя", когда в 2012 году коммунальщики закупили якобы итальянские каштаны по 6 000 гривен за саженец на 4 миллиона гривен. Но оказалось, что эти каштаны были обычного – конского сорта. Царенко тогда отмечал, что "Зеленстрой" ответственности за это не несет.
Обратите внимание Партнер Коломойского трижды тайком посещал ОП перед голосованием закона о банках
Теперь, очевидно, Царенко, как и всех других выше перечисленных, что-то связывает с Министерством здравоохранения, ведь журналисты замечают их там довольно часто.
Посетители-бизнесмены
► Дмитрий Буряк
Также журналисты неоднократно фиксировали под министерством машину, которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Буряку.
Илья Емец и Дмитрий Буряк / Фото "Схемы"
Это российско-литовский бизнесмен, основатель компании Vision, которая в России занималась "сетевым" распространением так называемых БАДов. Однако основной его бизнес в Украине – недвижимость.
Возможно, для него открыта дверь к самому на то время министру Емцу. Ведь раньше о них писали, как о соинициаторах создания "научного парка медицинского направления", где исследуют различные болезни сердца.
► Владимир Сало
Сын известного столичного бизнесмена Игоря Сало. Он с отцом вместе наведывался в Минздрав. Впрочем, Сало-старший раньше занимался и фармацевтическим бизнесом, в частности, был причастен к харьковской группе компаний "Здоровье".
Игорь Сало / Фото "Схемы"
В ноябре 2019 года, в результате взрыва его автомобиля, погиб сотрудник госохраны. Сам бизнесмен и его охранник получили ранения. Полиция тогда связала инцидент с профессиональной деятельностью Сало, а именно с его фармацевтическим бизнесом и "рейдерскими скандалами".
Важно Емец блокировал медзакупки для борьбы с коронавирусом: детали скандала
Собственно же семья Сало известна, прежде всего, своим бизнесом в сфере энергетики, а именно – торговли углем.
Больше – смотрите в программе.
Читайте также
Выбор редакции
-
В Израиле смягчают карантин: какие запреты отменятсегодня , 20:34
-
Трагический пожар на Киевщине: погибли трое малышей – фото, видеосегодня , 17:45
-
Россия возвращается в 1990-е: как Путин и его сторонники уничтожают экономику странысегодня , 20:30
-
Сократят ли зарплаты учителям и стипендии в период карантина: ответ Зеленскогосегодня , 19:22
-
Аваков назвал дело против Чорновол позорным: как отреагировали в ГБРсегодня , 20:18
-
Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженныхсегодня , 16:12