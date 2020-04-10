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      Визитеры Минздрава: кто "помогает" управлять системой в разгар кризиса

      Схемы - Читати новину українською

      В середине марта в Украине ввели тотальный карантин. Граждане тщательно следят за каждым шагом властей. В центре внимания – система здравоохранения и профильное министерство. О том, кто посещает Минздрав, узнавали журналисты-расследователи.

      Журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях" узнали, что в ведомство приходят люди, не связанные с системой здравоохранения.

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      Созданный антикоронавирусный штаб Минздрава ежедневно отчитывается о подготовке к эпидемиологическому кризису. Также происходит перераспределение бюджета на борьбу с вирусом.

      Мы вошли в новую фазу борьбы с коронавирусом. Мы переформатируем работу всех инстанций и государственных органов в круглосуточный режим,
      – рассказал 17 марта 2020 года тогдашний министр здравоохранения Илья Емец.

      Он получил должность в новом Кабмине, который в начале марта в ускоренном режиме утвердила Верховная Рада. Впоследствии новым министром здравоохранения стал Максим Степанов.

      Нові міністри
      Новые ротации в правительстве / Инфографика 24 канала

      Однако чем сейчас живет министерство и какие проводят встречи за закрытыми дверями ведомства в разгар эпидемии?

      Неназванные визитеры Минздрава

      Ирина Сысоенко

      В Минздраве сообщили: до 24 апреля доступ ограничен всем лицам. Однако уже 27 марта 2020 года съемочная группа "Схем" заметила там экс-депутата от "Самопомочи" Ирину Сысоенко.


      Ирина Сысоенко / Фото 24 канал 

      В тот же день на своей странице в фейсбук она отчиталась, что встречалась с заместителем министра Виктором Ляшко, поднимала тему физической и правовой защиты медиков.

      Ольга Голубовская

      Ольга Голубовская – заслуженный врач-инфекционист, профессор. Ныне входит в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, созданного еще правительством предыдущего премьера Алексея Гончарука. Можно предположить, что она посещала Минздрав именно в этих делах.


      Ольга Голубовская / Фото "Главком"

      Ранее журналисты рассказывали, что она, вероятно, лоббировала интересы фармацевтической компании, пользуясь статусом советника министра. Продвижением лекарств против гепатита С Голубовская занималась еще во времена работы в Минздраве, когда им руководили Раиса Богатырева, а впоследствии Олег Мусий.

      Александр Чумак

      Александр Чумак, директор торгового дома "Интерхим". Был советником Скалецкой, когда она возглавляла Минздрав. Когда Скалецкую заменил Илья Емец, Чумак ходить в министерство не прекратил.


      Александр Чумак / Фото "Украинская правда"

      ► Михаил Царенко

      Михаил Царенко имеет очень беглое отношение к медицине. Он окончил медколледж и до 2010 года был одним из руководителей крупной аптечной сети "Биокон".


      Михаил Царенко / Фото "Схемы"

      Киевлянам Царенко мог запомниться как руководитель "Киевзеленстроя", когда в 2012 году коммунальщики закупили якобы итальянские каштаны по 6 000 гривен за саженец на 4 миллиона гривен. Но оказалось, что эти каштаны были обычного – конского сорта. Царенко тогда отмечал, что "Зеленстрой" ответственности за это не несет.

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      Теперь, очевидно, Царенко, как и всех других выше перечисленных, что-то связывает с Министерством здравоохранения, ведь журналисты замечают их там довольно часто.

      Посетители-бизнесмены

      Дмитрий Буряк

      Также журналисты неоднократно фиксировали под министерством машину, которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Буряку.


      Илья Емец и Дмитрий Буряк / Фото "Схемы"

      Это российско-литовский бизнесмен, основатель компании Vision, которая в России занималась "сетевым" распространением так называемых БАДов. Однако основной его бизнес в Украине – недвижимость.

      Возможно, для него открыта дверь к самому на то время министру Емцу. Ведь раньше о них писали, как о соинициаторах создания "научного парка медицинского направления", где исследуют различные болезни сердца.

      Владимир Сало

      Сын известного столичного бизнесмена Игоря Сало. Он с отцом вместе наведывался в Минздрав. Впрочем, Сало-старший раньше занимался и фармацевтическим бизнесом, в частности, был причастен к харьковской группе компаний "Здоровье".


      Игорь Сало / Фото "Схемы"

      В ноябре 2019 года, в результате взрыва его автомобиля, погиб сотрудник госохраны. Сам бизнесмен и его охранник получили ранения. Полиция тогда связала инцидент с профессиональной деятельностью Сало, а именно с его фармацевтическим бизнесом и "рейдерскими скандалами".

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      Собственно же семья Сало известна, прежде всего, своим бизнесом в сфере энергетики, а именно – торговли углем.

      Больше – смотрите в программе.

      Автор: Валерия Егошина
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Расследования Виктор Ляшко Илья Емец Зоряна Скалецкая
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